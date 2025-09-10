Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально

10.09.2025, MForum.ru

Apple представила смартфоны iPhone 17 Pro, и они вполне могут стать самыми интересными новыми iPhone за последнее время. Все начинается с нового впечатляющего дизайна, в основе которого лежит переход от титанового корпуса к алюминиевому.

Для iPhone 17 Pro и 17 Pro Max Apple изготовила цельный корпус из алюминия серии 7000, который затем был анодирован снаружи. Алюминий представлен в трех цветах: изысканном серебристом, темно-синем и новом ярком космическом оранжевом.

С обеих сторон экрана установлено защитное стекло Ceramic Shield - меньшая часть на задней панели, чуть ниже камер, и новое защитное стекло Ceramic Shield 2 поверх дисплея, которое, согласно тестам Apple, в 3 раза труднее поцарапать и в 4 раза разбить. Стекло экрана имеет 7-слойное антибликовое покрытие, аналогичное тому, которое Samsung использует в своих последних телефонах Ultra.

iPhone 17 Pro построен на основе 6,3-дюймового дисплея Super Retina XDR, в то время как iPhone 17 Pro Max оснащен 6,9-дюймовой панелью. Оба устройства оснащены адаптивной панелью с частотой 120 Гц, которая может снижаться до 1 Гц в режиме постоянного включения. Максимальная яркость экранов может достигать 3000 нит.

Система камер установлена на новой подставке для камеры, которая является частью цельного алюминиевого кованого и обработанного механическим способом корпуса.

Самым крупным обновлением стала 5-кратная телеобъективная камера, которая теперь также оснащена 48-мегапиксельным сенсором Fusion с высоким разрешением (вместо 12 Мп), чтобы соответствовать двум другим. Это не просто увеличение количества пикселей, однако зум - это совершенно новая камера. Он оснащен объективом 100 мм f / 2.8, поэтому оптическое увеличение составляет 4 раза, а не 5 раз, как у предыдущей модели. Благодаря более высокому разрешению он обеспечивает цифровой зум до 8 раз или 200 мм.

Телеобъективная камера имеет тетрапризматический оптический дизайн и функцию стабилизации сдвига датчика, которые она заменяет.

Две другие 48-мегапиксельные камеры Fusion на задней панели имеют объективы шириной 26 мм и сверхширокополосные 13 мм. Сразу отметим, что iPhone 17 Pro оснащен новой фронтальной камерой с разрешением 18 мегапикселей в квадрате 1:1. Теперь вам не нужно переворачивать телефон, чтобы сделать селфи с друзьями в пейзаже. Более того, селфи-камера автоматически отрегулирует поле зрения, когда почувствует необходимость в более широком кадре, и будет удерживать объект съемки по центру во время селфи-видео.

Говоря о видео, в серии iPhone 17 Pro реализованы функции ProRes RAW, Log 2 и genlock (используются для синхронизации видео с нескольких камер и входов). Также поддерживаются Final Cut Camera 2.0 и Blackmagic Camera. Это в дополнение к и без того неплохим характеристикам видео предыдущих моделей - ProRes Log, Dolby Vision HDR и 4K со скоростью до 120 кадров в секунду.

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max оснащены новым 3-нм чипсетом Apple A19 Pro - на ступень выше A19 в базовой модели iPhone 17.

В моделях iPhone 17 Pro SoC A19 Pro оснащен 6-ядерным процессором (2 ядра по производительности и 4 по эффективности) и 6-ядерным графическим процессором, на одно ядро больше, чем у Air, и поддерживает трассировку лучей с аппаратным ускорением. 16-ядерный нейронный движок повышает производительность Apple Intelligence. Наконец, профессионалы получили новую паровую камеру, разработанную Apple, для улучшения охлаждения.

Apple утверждает, что используемый в ней фирменный сплав значительно превосходит титан предыдущего поколения iPhone Pro, а у iPhone 17 Pro устойчивая производительность на 40% выше.

Как в iPhone 17 Pro, так и в Pro Max используется сетевой чип N1, разработанный Apple, с поддержкой Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread.

Новый дизайн позволил использовать аккумуляторы большего размера в обеих моделях Pro. Apple не делится цифрами, только двусмысленными заявлениями вроде "лучшее время автономной работы за всю историю iPhone", но сообщила, что новое поколение обеспечивает на 2 часа больше времени воспроизведения видео по сравнению с предыдущей моделью, что составляет в общей сложности 39 часов.

Число рынков, на которых доступны модели, поддерживающие только eSIM, увеличивается: к США присоединились Бахрейн, Канада, Гуам, Япония, Кувейт, Мексика, Оман, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. Эта версия также получит батарею чуть большего размера, но Apple опять не поделилась подробностями.

Серия iPhone 17 Pro выходит с операционной системой iOS 26, оснащенной технологией Liquid Glass, которая, по словам Apple, делает операционную систему и ее приложения более выразительными и привлекательными.

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены в темно-синем, космическом оранжевом и серебристом цветах. Обе модели имеют объем памяти 256 ГБ, а также доступны в версиях на 512 ГБ и 1 ТБ, в то время как Pro Max даже имеет опцию на 2 ТБ. Стоимость модели 17 Pro начинается от 1099 долларов и составляет 200 долларов за каждое удвоение объема памяти - 1299 и 1499 долларов. Модель 17 Pro Max запрашивает $1,199/$1,399/$1,599/$1,999.

Предварительные заказы на первых 63 рынках откроются в пятницу, 12 сентября, а поставки начнутся неделей позже, 19 сентября. Еще 22 страны и территории получат новые Pro 26 сентября.