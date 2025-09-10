Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone

10.09.2025, MForum.ru

iPhone Air - самое масштабное изменение в дизайне за последнее время, которое подчеркивает забытый акцент на тонких и легких телефонах. Его толщина составляет 5,6 мм, что делает его самым тонким iPhone на сегодняшний день. Apple называет это “парадоксом, в который вы должны поверить”.

Новинка фактически заменяет не столь популярный iPhone 16 Plus, поэтому оснащена 6,5-дюймовым OLED-дисплеем LTPO Super Retina с улучшенной частотой обновления 120 Гц. Также используется обновленная защита Ceramic Shield 2, а яркость экрана составляет до 3000 нит.

Для достижения тонкого и легкого дизайна потребовались некоторые жертвы, и наиболее очевидной из них является задняя панель, где Apple установила всего одну 48-мегапиксельную камеру. Фронтальная камера – 18 Мп.

Но Apple не отказывается от производительности. iPhone Air оснащен совершенно новым чипом Apple A19 Pro, включающим 6-ядерный процессор и 5-ядерный графический процессор GPU. Apple утверждает, что iPhone Air повышает производительность MacBook Pro до такого же уровня.

Но это еще не все, iPhone Air оснащен чипом Apple N1, который обеспечивает подключение по Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0. К нему присоединяется модем Apple C1X, который в 2 раза быстрее, чем модем C1, и потребляет на 30% меньше энергии, чем модем Qualcomm Snapdragon X71 в iPhone 16 Pro.

Хотя Apple не называет точную емкость аккумулятора, iPhone Air будет работать “без подзарядки в течение всего дня”. Apple предлагает опциональную низкопрофильную батарею MagSafe (99 долларов США), которая увеличит общее время воспроизведения видео в Air до 40 часов.

iPhone Air доступен в цветах Space Black, Cloud White, Light Gold и Sky Blue.

Базовая версия с объемом памяти 256 ГБ стоит от 999 долларов. Предварительные заказы будут открыты в пятницу, 12 сентября, в 63 странах первой волны, а поставки запланированы на 19 сентября. Подтвержденными именами в списке являются Австралия, Канада, Китай, Колумбия, Франция, Германия, Индия, Япония, Малайзия, Мексика, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Турция, ОАЭ, Великобритания, США и Вьетнам. Еще 22 страны выйдут получат новинку неделей позже, 26 сентября.