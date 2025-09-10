Анонсы: iPhone 17 представлен официально

10.09.2025, MForum.ru

iPhone Air, возможно, и затмил всех на мероприятии Apple из-за своей компактности, iPhone 17 Pro и Pro Max, возможно, обладают лучшими характеристиками, но iPhone 17 тоже существует. Он также официально дебютировал, и на самом деле это довольно впечатляющее обновление.

iPhone 17 оснащен большим и ярким 6,3-дюймовым экраном Super Retina XDR с диагональю экрана Super Retina XDR, который впервые в непрофессиональном iPhone поддерживает адаптивную частоту обновления до 120 Гц. Благодаря этому вы также получаете постоянно работающий дисплей, на котором сразу отображаются время, виджеты и текущие действия, поскольку частота обновления может снижаться до 1 Гц, когда дисплей не используется.

В верхней части экрана находится керамический экран Apple Shield 2 с новым покрытием, разработанным Apple, которое в три раза повышает устойчивость к царапинам и улучшает антибликовое покрытие для уменьшения бликов. Максимальная яркость составляет 3000 нит, что является самым высоким показателем за всю историю использования iPhone, а контрастность на открытом воздухе в два раза выше, чем у iPhone 16.

Для работы iPhone 17 используется новый чип A19 от Apple, созданный по 3-нм технологическому процессу. По данным Apple, его шестиядерный процессор в 1,5 раза быстрее, чем у A15 Bionic в iPhone 13, а пятиядерный графический процессор более чем в два раза быстрее, чем у A15 Bionic. Если вам интересно, почему Apple сравнивает производительность с iPhone четырехлетней давности, скорее всего, это связано с тем, что она стремится заставить владельцев iPhone 13 перейти на iPhone 17.

Конечно, iPhone 17 имеет улучшенный нейронный движок и поддерживает Apple Intelligence, а также дисплейный движок. Apple утверждает, что вы можете воспроизводить видео до 30 часов без подзарядки, а iPhone 17 может заряжаться до 50% за 20 минут с помощью дополнительного "мощного адаптера питания USB-C, такого как новый Apple Dynamic Power Adapter мощностью 40 Вт и максимальной мощностью 60 Вт".

В iPhone 17 установлен чип Apple N1, который поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread. Также сообщается, что N1 улучшает "общую производительность и надежность таких функций, как персональная точка доступа и AirDrop". В Бахрейне, Канаде, Гуаме, Японии, Кувейте, Мексике, Омане, Катаре, Саудовской Аравии, ОАЭ, США и на Виргинских островах США iPhone 17 будет доступен только с поддержкой eSIM. Кстати, в РФ iPhone обычно завозят как раз из ОАЭ или Японии.

Впервые в непрофессиональном iPhone устройство оснащено двумя 48-мегапиксельными тыловыми камерами: основная камера и сверхширокоугольная с возможностью макросъемки. Основная камера Snapper позволяет снимать с 2-кратным оптическим зумом без потерь. С помощью Photographic Styles можно настраивать фотографии, изменяя цвет, блики и тени в режиме реального времени, "чтобы лучше понимать оттенки кожи", а в iOS 26 появился новый стиль Bright, который делает оттенки кожи ярче и "придает изображению яркости".

Стоимость iPhone 17 с объемом памяти 256 ГБ в США теперь составляет 799 долларов. Он предлагается в цветах lavender, mist blue, sage, white и black. Предварительный заказ на него поступит 12 сентября в 63 странах и территориях, а в продажу он поступит 19 сентября. Затем, 26 сентября, он станет доступен еще в 22 странах и регионах.