Спутниковая связь. Низкоорбитальная: Спутниковая связь для абонентов T-Mobile US становится общенациональной

MForum.ru
25.07.2025,
После 6 месяцев бета-тестирования услуги прямой связи спутник-устройство (D2D), оператор запускает ее в общенациональном масштабе.
Услуга, пока что ограниченная текстовыми сообщениями и передачей данных о местоположении, предоставляется бесплатно для абонентов тарифных планов T-Mobile Experience Beyond или Go5G Next. Для тех, кто не пользуется премиальными тарифами, услуга доступна за $10 в месяц (первоначальный период), затем ее цена достигает $15 в месяц. Услуга T-Satellite доступна и абонентам конкурентов - AT&T и Verizon, при условии, что их телефоны не залочены на оператора и в них есть eSIM, «чужие абоненты» могут подключаться за $10 в месяц.
Поскольку есть сомнения, что наберется много абонентов, готовых оплачивать эту услугу, можно предположить, что число абонентов, которым услуга будет доступна бесплатно постепенно вырастет. С другой стороны, гендиректор T-Mobile утверждает, что некоторые абоненты выбрали премиальные тарифы оператора специально, чтобы после запуска услуги бесплатно пользоваться возможностями спутникового интернета.
Услуга T-Satellite работает более чем на 60 моделях смартфонов, включая iPhone 13 и новее, Google Pixel 9, Samsung Galaxy 21 и более новые. Услуга будет улучшаться, поскольку даже при внушительном числе в 657 спутников Starlink Gen2 еще нет постоянного покрытия – зачастую для отправки сообщения нужно ожидать несколько минут. С октября 2025 года ожидается расширение возможностей передачи данных D2D, но пока что только через оптимизированные для этого приложения, например, мессенджеры без поддержки видео. С конца 2025 года может появиться возможность бесплатно отправлять SMS на номер 911.
В рамках бета-тестирования услугу опробовали почти 2 млн человек, до 30 тысяч в день. Только во время недавних наводнений в Техасе к T-Satellite подключились 93 700 человек, отправив в итоге 287 тысяч SMS. Кроме того, с помощью услуги было доставлено 125 оповещений о чрезвычайных ситуациях.
Конкуренты не спят, в начале 2025 года Verizon запустила свой сервис спутниковой связи – бесплатный, на базе услуг Skylo Technologies. Но пользоваться этим сервисом могут только пользователи новых устройств, таких как Samsung Galaxy S25 и Google Pixel 9.
Verizon также заключила соглашение с AST SpaceMobile, но пока что этот провайдер запустил только 5 спутников. Впрочем, в этом году в AST SpaceMobile планируют больше запусков, а к 2027 году созвездие должно насчитывать 45 спутников BlueBird Gen2.
AT&T также сотрудничает с AST SpaceMobile. Компания старается заработать в сегменте B2G – обратилась в FCC США за разрешением на коммерческое развертывание услуг D2D для служб быстрого реагирования через FirstNet.
Несмотря на то, что технология D2D пока еще сырая, а регуляторика только формируется, ожидается, что услуги D2D станут массовыми – с более чем 130 млн пользователей. Сбои, подобные вчерашнему у Starlink, безусловно, не остановят процесс их распространения.
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теги: спутниковая связь LEO низкоорбитальные Starlink
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