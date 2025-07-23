Спутниковая связь: Великобритания тоже будет пользоваться спутниками Eutelsat

MForum.ru

Спутниковая связь: Великобритания тоже будет пользоваться спутниками Eutelsat

23.07.2025, MForum.ru

Правительство Великобритании обратилось к Eutelsat Group для использования услуг связи спутникового созвездия компании на низкой околоземной орбите (LEO), что обеспечит компании стабильный источник дохода от приобретенных ранее активов OneWeb.

Соглашение Eutelsat с Министерством иностранных дел (FCDO) охватывает предоставление услуг связи посольств, консульств, а также для «других направлений деятельности» правительства Великобритании. Работать с Eutelsat будет NSSLGlobal, предоставляющий услуги управления связью для FCDO.

Услуги будут предоставляться со спутников Eutelsat OneWeb LEO с развертыванием соответствующего пользовательского оборудования. Компания особо отметила готовность FCDO к неблагоприятным погодным условиям и реагирование на них в странах Карибского бассейна.

Правительство Великобритании – один из акционеров Eutelsat.

В июне 2025 года было подписано соглашение между Eutelsat и правительством Франции, которое позволит использовать низкоорбитальные спутники компании французским военным.

Общие затраты OneWeb (которая в 2023 году слилась с Eutelsat) на создание LEO созвездия составили порядка $6.1 млрд.

В определенном смысле проект Eutelsat напоминает то, на что мы можем рассчитывать в реализации проекта Бюро-1440 через несколько лет. Но у Европы практически нет денег на реализацию подобных крупных проектов.

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теги: спутниковая связь Европа Великобритания низколеты LEO

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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