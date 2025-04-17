Спутниковая связь: Японская KDDI начала предоставление услуг D2C на всей территории Японии

17.04.2025, MForum.ru

Инфраструктуру для этого предоставляет Starlink, США, на базе своего LEO-созвездия. В октябре 2024 года завершились продолжавшиеся около года испытания. Теперь, совместно с дочкой Okinawa Cellular, KDDI предоставляет услуги передачи текстовых сообщений, оповещений о землетрясениях и местоположении мобильных клиентов. Пока что бесплатно, хотя оператор, конечно, собирается в дальнейшем взимать с клиентов плату за услуги. Кроме того, пользователи смартфонов под Android смогут отправлять простые текстовые сообщения с вопросами и получать ответы Google Gemini GenAI.

Услуга получила название Au Starlink Direct – в ее рамках покрытие получило примерно 40% территории, которая не охвачена наземным покрытием. Это все острова Японии и прилегающие воды – везде, где пользователь может видеть небо.

KDDI сообщает, что с 10 апреля к услуге смогут получить доступ 50 моделей смартфонов Android и iPhone, способных поддерживать D2C.

KDDI получила фору относительно других японских операторов, но больше года она не продлится, конкуренты активно готовятся предлагать аналогичные услуги.

NTT Group, например, делает ставку на проект Amazon Kuiper для предоставления спутниковых услуг по всей Японии. Кроме того, в NTT Docomo тестируют другие низколеты, дроны-псевдоспутники HAPS.

В Softbank тоже пока что смотрят больше на HAPS дочерней компании HAPSMobile, но в целом этот проект отличается скромными масштабами. Кроме того, в Softbank сотрудничают с геостационарным спутниковым оператором Skylo Technologies по оказанию услуг NB-IoT и c Eutelsat / OneWeb для предоставления услуг передачи данных с использованием европейского LEO-созвездия. Softbank, кроме того, подписал соглашение о сотрудничестве с Intelsat, чтобы получить возможность предоставление бесшовных услуг 5G «в любой точке мира».

Rakuten Mobile работает с американской AST SpaceMobile для обеспечения услуг D2C. Материнская компания Rakuten Group инвестирует в AST SpaceMobile с 2020 года. Планируется запустить услуги «спутник-смартфон» в 2026 году с использованием LEO-созвездия AST SpaceMobile.

К предоставлению услуг D2C на базе Starlink готовятся операторы уже почти в двух десятках стран. Кто-то, наверное, мог бы сказать, что это очень ненадежно - предоставлять услуги на основе инфраструктуры американских и европейских спутниковых созвездий. Возможно. С другой стороны, японцам услуги D2C уже доступны, тогда как в иных странах нет ни 5G, ни D2C.

по материалам Telecom TV

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: спутниковая связь Starlink KDDI Япония D2C сотово-спутниковая

--