Спутниковые подключения: Австралийская Telstra предоставит спутниковые подключения пользователям смартфонов

MForum.ru
10.01.2025,
Партнером наземного оператора Австралии будет американский провайдер SpaceX. Когда состоится коммерческий запуск услуг – не сообщается. Этому будет предшествовать тестирование.
Наземная сеть Telstra по данным оператора охватывает 99,7% населения Австралии. Спутниковая подключенность расширит покрытие за пределы наземной сети. Планируется, что абоненты Telstra с «совместимыми мобильными телефонами» смогут отправлять и получать короткие сообщения (SMS) в большинстве районов Австралии, где есть прямая видимость неба. В неопределенном будущем планируется добавление голосовых вызовов и передачи данных.
Число партнеров SpaceX постепенно растет – число стран, где будут предоставляться услуги, приблизилась к 10, включая США, Японию, Австралию и Новую Зеландия.
По материалам Australian National Review
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теги: спутниковые подключения D2C сотово-спутниковая связь
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