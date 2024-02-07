Спутниковая связь: Для строительства китайской низкоорбитальной группировки G60 Starlink привлекли почти $1 млрд

MForum.ru
07.02.2024,
В области LEO-группировок активизируется гонка. Китайская Shanghai Spacecom Satellite Technology привлекла 6,7 млрд юаней ($943 млн) на строительство своей низкоорбитальной мегагруппировки G60 Starlink.
Раунд возглавил фонд, созданный Национальным фондом трансформации и модернизации производства (NMTUF), сообщает Reuters.
SSST готовится начать строительство своей группировки G60 Starlink из 12-13 тысяч спутников. Первые 108 спутников должны быть запущены в течение 2024 года. Аппараты производит компания Shanghai Gesi Aerospace Technology (Genesat). Первый спутник G60 сошел с конвейера завода в шанхайском районе Сунцзян в декабре 2023 года.
Как это часто бывает с новостями про Китай, есть некоторые неясности. В частности, говорится о том, что вероятно, компания SSST планирует задействовать порядка 36 орбит в районе полюса, каждая с 36 спутниками, всего получится 1296 КА. Во всяком случае такая заявка подавалась от Китая в МСЭ. Спутники будут работать в диапазонах Ku, Q и V.
Но 1296 это намного меньше, чем 12 тысяч... в планах компании выпускать по 600 спутников в год.
В Китае есть и другие участники рынка, задумывающиеся о собственных группировках спутников, в частности, Huawei, которая намерена построить такую группировку к 2030 году. Возможно с оптической связью между спутниками (как это сделано у американской Starlink).
Источник: spacenews
В общем, не знаю как насчет массовой сотово-спутниковой связи, а вот количество космического мусора в ближайшее время вырастет в разы.
В лидерах рынка - США, но Китай и, в меньшей степени, Европа, готовы втянуться в новую технологическую гонку. Россия пока "запрягает", как и в случае с 5G.
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теги: сотово-спутниковая связь спутниковая связь низкоорбитальные группировки NTT D2C
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