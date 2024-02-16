Спутниковая связь: Rakuten Mobile планирует предоставить услуги спутниковой телефонной связи в 2026 году

MForum.ru
16.02.2024,
Японский оператор Rakuten Mobile поделился планами по запуску услуги спутниковой связи в Японии в 2026 году. Своей LEO-группировки у Японии нет, поэтому опираться этот проект будет на группировку американской AST SpaceMobile. Абоненты, как ожидается, получат расширения зоны доступности мобильной связи на всю территорию Японии, включая отдаленные острова, прилагающие акватории и горные районы.
Фотография антенны, которая устанавливалась на спутник AST Mobile BlueWalker 3.
Площадь - 64 кв.м.
Следующая модификация антенны, как задумано, будет вдвое большей - 128 кв.м.
Фактические сроки и масштабы запуска услуг пока что неопределенны и зависят от ряда факторов, некоторые из которых находятся вне контроля Rakuten и AST SpaceMobile. Rakuten Mobile получила от властей Японии предварительные лицензии на развертывание экспериментальной наземной станции сопряжения для тестирования подключений к AST SpaceMobile в 2022 году. Оператор протестировал двусторонние голосовые звонки между Японией и США с использованием стандартных смартфонов в 2023 году.
В Японии с ее нередкими цунами и землетрясениями давно осознали, насколько важна мобильная связь для повседневной жизни людей, отсюда и выраженная готовность операторов партнерится с провайдерами услуг спутниковой связи. Все конкуренты Rakuten Mobile уже заключили соглашения о получении услуг спутниковой широкополосной связи с различными провайдерами.
В частности, NTT Docomo подписала соглашение с Project Kuiper в 2023 году на предоставление услуг ШПД. У KDDI есть соглашение со SpaceX, а SoftBank договорилась об использовании LEO группировки Eutelsat OneWeb. Учитывая такую диверсификацию, японцы без спутниковой связи скорее всего не останутся. Интересно будет посмотреть, станет ли договор с тем или иным провайдером новым конкурентным фактором, влияющим на переток абонентов от оператора к оператору.
Источник: Mobile World Live
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теги: сотово-спутниковая связь спутниковая связь низкоорбитальные группировки NTT D2C
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