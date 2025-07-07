Спутниковая связь. D2C: AST SpaceMobile получила еще $100 млн от Trinity Capital

MForum.ru
07.07.2025,
Цель финансирования - поддержка производства спутников и развертывание орбитальной группировки AST SpaceMobile в 2025-2026 году. Об этом сообщает Mobile World Live.
Средства предоставлены без выпуска новых акций (не размывают капитал). Но для реализации планов, компании необходимо еще 500 млн в ближайшие 3 года - спутники BlueBird Block 2 это недешевое удовольствие, каждый обходится в $21-$23 млн.
А пока что компания сталкивается с рядом задержек, в частности готовность собственной ракеты New Glenn Blue Origin теперь ожидается в сентябре-октябре 2026 года, а пока что AST SpaceMobile вынуждена арендовать запуски Falcon 9 SpaceX, накачивая конкурента своими деньгами.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: спутниковая связь D2C D2D низкоорбитальная связь AST SpaceMobile
--
Публикации по теме:
05.07. [Новости компаний] Спутниковая связь. D2C: T-Mobile разблокирует спутниковую передачу текста для старых телефонов / MForum.ru
29.06. [Новости компаний] Спутниковая связь: T-Mobile выводит на рынок спутниковую связь в рамках услуги T-Satellite / MForum.ru
18.06. [Новости компаний] Развитие сетей: Бюро 1440 обеспечит наземные станции Билайн спутниковым подключением / MForum.ru
18.06. [Новости компаний] Спутниковая связь: Eutelsat подписал контракт с правительством Франции / MForum.ru
04.06. [Новости компаний] Спутниковая связь: В отношении спутникового низкоорбитального проекта Рассвет опять меняются планы / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru
02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Экологичный смартфон Fairphone 6 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru