Спутниковая связь. D2C: AST SpaceMobile получила еще $100 млн от Trinity Capital

07.07.2025, MForum.ru

Цель финансирования - поддержка производства спутников и развертывание орбитальной группировки AST SpaceMobile в 2025-2026 году. Об этом сообщает Mobile World Live.

Средства предоставлены без выпуска новых акций (не размывают капитал). Но для реализации планов, компании необходимо еще 500 млн в ближайшие 3 года - спутники BlueBird Block 2 это недешевое удовольствие, каждый обходится в $21-$23 млн.

А пока что компания сталкивается с рядом задержек, в частности готовность собственной ракеты New Glenn Blue Origin теперь ожидается в сентябре-октябре 2026 года, а пока что AST SpaceMobile вынуждена арендовать запуски Falcon 9 SpaceX, накачивая конкурента своими деньгами.

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теги: спутниковая связь D2C D2D низкоорбитальная связь AST SpaceMobile

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