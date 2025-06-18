Спутниковая связь: Eutelsat подписал контракт с правительством Франции

MForum.ru
18.06.2025,
Это 10 летнее соглашение, которое позволит французским военным приоритетно использовать низкоорбитальное спутниковое созвездие OneWeb.
Происходящее вполне укладывается в тренд, в рамках которого военные ряда зарубежных стран более не стремятся полагаться только на какие-то отдельные специальные (дорогие и малосерийные) технологии, а все более активно используют гражданские технологии - будь то общедоступные сети связи или, например, подводные роботы, разработанные исходно для массового общегражданского применения. По сути, все больше изделий, от микросхем и до продукции предприятий, производящих электронику становится продукцией "двойного назначения".
Во Франции, например, нынешняя модель военно-космической связи предполагает объединение военных и гражданских ресурсов.
Стоимость соглашения правительства Франции с Eutelsat - 1 млрд евро, неплохая поддержка для компании, которая значительно отстает от американской SpaceX в плане количества низкоорбитальных спутников.
В начале июня 2025 года OneWeb подписала контракт с оператором Orange. Ранее сообщалось что стороны договорились о предоставлении услуг спутниковой широкополосной связи в изолированных районах Африки (скорости до 100 Мбит/с).
Также сообщалось, что Eutelsat ищет инвестиции в размере 1.5 млрд евро для финансирования OneWeb. Похоже, договоренность с правительством Франции частично решает эту проблему. Возможно, деньги найдутся также в Италии, где собирались было договориться со Starlink, но в свете геополитических изменений, возможно в итоге примут решение в пользу европейской платформы.
Orange является членом IRIS², спутникового проекта Евросоюза, но это «медленный» проект, запуск услуг которого ожидается в 2030 году. IRIS2, кстати, будет использовать для работы с наземными абонентами технологию и частоты 5G.
В определенном смысле проект Eutelsat напоминает то, на что мы можем рассчитывать в реализации проекта Бюро-1440 через несколько лет. Система пригодится, прежде всего, государству, но также, наверное, ряду корпоративных клиентов. И, возможно, еще кому-то, но уже по остаточному принципу.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: спутниковая связь OneWeb Eutelsat военные тренды
--
Публикации по теме:
02.06. [Новости компаний] Спутниковая связь. Европа: Eutelsat надеется привлечь 1.5 млрд евро для обновления и расширения LEO-созвездия / MForum.ru
17.04. [Новости компаний] Спутниковая связь: Японская KDDI начала предоставление услуг D2C на всей территории Японии / MForum.ru
02.05. [Новости компаний] Спутниковая связь: SES покупает Intelsat за $3,1 млрд, чтобы усилить свои позиции на фоне роста конкуренции с Starlink / MForum.ru
28.03. [Новости компаний] Спутниковая связь: Eutelsat OneWeb заключила контракт на подключение бизнес-авиации с дочкой Boeing / MForum.ru
01.03. [Новости компаний] Спутниковая связь: Eutelsat отмечает растущую роль спутниковой связи / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 13A для японского рынка представлен официально / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон iQOO Z10 Lite официально представлен в Индии / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Trump Mobile T1 представлен официально / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Анонсирован Realme Narzo 80 Lite 5G с Dimensity 6300 и аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны серии Smart 10 / MForum.ru
16.06. [Новинки] Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad / MForum.ru
13.06. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля / MForum.ru
11.06. [Новинки] Слухи: Появились фото Nothing Phone (3) / MForum.ru
11.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6c дебютирует с дисплеем 120 Гц и Helio G81 Ultra / MForum.ru
10.06. [ПО] Анонсы: iOS 26 анонсирована с новым дизайном Liquid Glass, обновленным приложением Visual Intelligence и Games / MForum.ru
10.06. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн и некоторые спецификации Vivo Y400 Pro / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru