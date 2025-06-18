Спутниковая связь: Eutelsat подписал контракт с правительством Франции

MForum.ru

Спутниковая связь: Eutelsat подписал контракт с правительством Франции

18.06.2025, MForum.ru

Это 10 летнее соглашение, которое позволит французским военным приоритетно использовать низкоорбитальное спутниковое созвездие OneWeb.

Происходящее вполне укладывается в тренд, в рамках которого военные ряда зарубежных стран более не стремятся полагаться только на какие-то отдельные специальные (дорогие и малосерийные) технологии, а все более активно используют гражданские технологии - будь то общедоступные сети связи или, например, подводные роботы, разработанные исходно для массового общегражданского применения. По сути, все больше изделий, от микросхем и до продукции предприятий, производящих электронику становится продукцией "двойного назначения".

Во Франции, например, нынешняя модель военно-космической связи предполагает объединение военных и гражданских ресурсов.

Стоимость соглашения правительства Франции с Eutelsat - 1 млрд евро, неплохая поддержка для компании, которая значительно отстает от американской SpaceX в плане количества низкоорбитальных спутников.

В начале июня 2025 года OneWeb подписала контракт с оператором Orange. Ранее сообщалось что стороны договорились о предоставлении услуг спутниковой широкополосной связи в изолированных районах Африки (скорости до 100 Мбит/с).

Также сообщалось, что Eutelsat ищет инвестиции в размере 1.5 млрд евро для финансирования OneWeb. Похоже, договоренность с правительством Франции частично решает эту проблему. Возможно, деньги найдутся также в Италии, где собирались было договориться со Starlink, но в свете геополитических изменений, возможно в итоге примут решение в пользу европейской платформы.

Orange является членом IRIS², спутникового проекта Евросоюза, но это «медленный» проект, запуск услуг которого ожидается в 2030 году. IRIS2, кстати, будет использовать для работы с наземными абонентами технологию и частоты 5G.

В определенном смысле проект Eutelsat напоминает то, на что мы можем рассчитывать в реализации проекта Бюро-1440 через несколько лет. Система пригодится, прежде всего, государству, но также, наверное, ряду корпоративных клиентов. И, возможно, еще кому-то, но уже по остаточному принципу.

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теги: спутниковая связь OneWeb Eutelsat военные тренды

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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