Спутниковая связь: Eutelsat отмечает растущую роль спутниковой связи

MForum.ru
01.03.2024,
По словам Лоуренс Дельпи, генерального менеджера видеобизнес-подразделения Eutelsat Group, которые приводит Mobile World Live, для обеспечения повсеместного покрытия необходимо пользоваться комбинацией технологий. Спутниковые услуги продолжают оставаться жизненно важным решением для обеспечения связи в неподключенных регионах мира.
Неземные сети (NTN) сейчас обычно рассматривают, как дополнение наземных сетей, расширяющее покрытие. Иногда к ним относятся, как к резервному каналу на случай аварийных ситуаций с наземными сетями связи. На деле они уже сегодня могут рассматриваться в качестве конкурентной технологии. А если и не сегодня, то уж точно - в ближайшие годы. Один из примеров - когда лед повредил подводный оптоволоконный кабель в Северном Ледовитом океане, спутниковая система Eutelsat OneWeb позволила оперативно восстановить передачу данных.
На сегодня даже в странах с сетями сотовой связи, которые развивались несколько десятков лет, все еще от 2 до 5% населения проживают на территориях, где нет сотового покрытия. Намного выше эти проценты на развивающихся рынках. Основное препятствие для полного охвата территорий стран покрытием сотовой связи - экономика. В горных регионах, в местности с низкой плотностью населения стоимость развертывания покрытия может быть неприемлемо высокой для операторского бизнеса.
Во всех соответствующих ситуациях, одним из возможных решений является интеграция спутниковой связи и наземных сетей. Eutelsat, располагающая как парком GEO спутников, так и низкоорбитальной LEO группировкой OneWeb, активно сотрудничает с телеком-операторами и интернет-провайдерами, обеспечивая им возможности для расширения охвата территории и населения. Конкуренция в этой области сейчас быстро разогревается - в ней активно участвуют спутниковые операторы США, к которым вскоре могут присоединиться китайские компании.
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теги: спутниковая связь
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