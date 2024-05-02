Спутниковая связь: SES покупает Intelsat за $3,1 млрд, чтобы усилить свои позиции на фоне роста конкуренции с Starlink

02.05.2024, MForum.ru

Консолидация на рынке провайдеров услуг связи на базе спутниковых группировок была неизбежной, особенно на фоне стремительного наращивания LEO-группировки американской Starlink. Так что вряд ли можно хотя бы на миг удивиться тому, что базирующаяся в Люксембурге компания SES собралась купить Intelsat за $3.1 млрд. Об этом рассказывает arstechnica.com.

Объединенный флот этих двух компаний - это порядка 100 многотонных космических платформ на GEO (геостационарной орбите - с удалением порядка 36000 км). Это обеспечивает объединенной компании практически двойное преимущество над следующим по размере оператором GEO-спутников.

Но даже консолидация не решит всех проблем SES. Сейчас спрос на услуги спутниковой связи, оказываемые с помощью GEO-спутников, уверенно снижается. Конечно, услуги, оказываемые со стационарной орбиты еще долго могут быть востребованы военными и медийными компаниями. Но мейнстримовый спрос, вращающийся вокруг мобильного доступа к всемирному интернету, с каждым месяцем все более смещается к операторам, предоставляющим услуги на базе LEO-группировок. Прежде всего к AST SpaceMobile и SpaceX Starlink с ее 5800 небольших спутников. По данным SpaceX, на сегодня услугами Starlink пользуются уже более 2,6 млн подписчиков.

Спутники на низкой орбите обладают рядом преимуществ перед геостационарными платформами. Они могут производиться массово и стоят весьма недорого - единицы тысяч долларов, тогда как серьезный геостационарный спутник сейчас может потянуть вместе с его запуском и на $250 млн. Не менее важное преимущество - LEO-спутники обеспечивают доступ к интернету с задержками и скоростями, сравнимыми с теми, что выдают наземные сети сотовой связи 4G/LTE (25-60 мс), тогда как задержка при работе с интернетом через GEO-спутник может достигать 600 мс. У MEO-спутников этот показатель обычно на уровне около 120 мс.

У Starlink есть и другие конкуренты, например, OneWeb, которая в 2023 году объединилась с Eutelsat и теперь может предоставлять комбинированные услуги GEO- и LEO-спутниковой связи. Отличие предложения OneWeb - эта компания ориентируется на предоставление услуг спутникового подключения операторам наземной связи, которые далее уже предлагают подключения конечным пользователям. Starlink готов предоставлять услуги подключения операторам наземной связи, но также и напрямую конечным пользователям.

В 2023 году Viasat, оператор GEO-платформ, приобрела компанию Inmarsat, которая годами специализировалась на предоставлении услуг связи морским судам и самолетам.

Сделка SES - Intelsat выделяется из всей этой суеты M&A размерами спутникового парка. У SES на сегодня 43 GEO-платформ и 26 спутников на средней (MEO) орбите. У Intelsat - 57 GEO-спутников, в основном для телевещания. Объединенная компания сможет похвастаться охватом до 99% поверхности планеты и будет способна предоставлять услуги связи с различных орбит и в разных частотных диапазонах, прежде всего, в Ku-, но также в Ka-, X-, C-диапазоне и в диапазонах, используемых военными.

SES и Intelsat в последние месяцы заказали производство и запуск очередных 13-ти спутников, 6 - GEO и 7 - MEO. У Intelsat также есть возможность предоставлять доступ к емкости LEO-спутников OneWeb - в рамках контракта на следующие 6 лет ($250 млн).

SES и Intelsat ожидают, что им не будут ставить палки в колеса, и сделка завершится в 2H2025. Несмотря на явный приоритетный рост интереса рынка к LEO и VLEO платформам, в обеих компаниях уверены в росте спроса и на их услуги, тем более, что есть возможность отвечать на самые разные потребности клиентов.

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теги: Intelsat SES спутниковая связь GEO MEO консолидация

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