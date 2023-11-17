Спутниковая связь: Viasat и Skylo Technologies готовят услугу спутниковой связи на основе стандартов 3GPP

17.11.2023, MForum.ru

Провайдер услуг спутниковой связи Viasat заключил партнерское соглашение с поставщиком услуг наземных сетей (NTC) Skylo Technologies, чтобы запустить то, что по утверждению компаний, станет глобальной сетью с прямым подключением к устройствам 3GPP Release 17. Об этом сообщает Mobile World Live.

Соглашение обеспечит для Skylo Technologies доступ к группировке геостационарных спутников Viasat и лицензированным частотным активам, часть из которых была получена в рамках сделки с Inmarsat и благодаря партнерству с другими операторами.

В своем заявлении компании отметили, что объединение спутникового оператора, оператора мобильной связи и производителями чипсетов предоставят возможности для OEM-производителей, которые хотят встроить возможность подключенности в различные устройства, а также в транспортные средства и другую технику.

Skylo Technologies подключает стандартные устройства IoT напрямую к спутникам. Партнерство позволит подключать устройства 3GPP без необходимости использования проприетарного спутникового оборудования.

Первоначальное развертывание запланировано в Северной Америке на 2024 год, с использованием спутниковой сети Ligado SkyTerra, затем последует глобальное развертывание глобальной узкополосной сети NTС для сбора данных из удаленных локаций.

Похоже, что уже в 2024-2025 году конкуренция на рынке спутниковой связи с прямым подключением к устройствам будет бодрой. Можно вспомнить и Lynk Global и AST SpaceMobile, которые готовы сотрудничать с операторами сотовой связи, чтобы обеспечить для абонентов этих операторов глобальное покрытие.

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теги: спутниковая связь Eutelsat Nordnet Франция Orange

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