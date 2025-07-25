Спутниковая связь. Низкоорбитальная: Starlink столкнулся с масштабным сбоем

MForum.ru
25.07.2025,
Мое видение ситуации.
🔸 Что стало причиной сбоя?
Об этом мы не узнаем. Но нет причин не верить в версию компании - "неполадки в ключевых внутренних программных службах, обеспечивающих работу базовой сети". Сети спутниковой связи - дело новое, технологии сложные и "сырые". ПО всегда содержит ошибки, рано или поздно они могут "выстреливать". Честь и хвала компании, что она смогла быстро, всего за 2-3 часа, поправить положение дел.
Вероятность этого объяснения проблем считаю высокой.
🔸 Могла ли быть причиной атака хакеров?
Почему бы и нет, но эту версию я считаю намного менее вероятной, поскольку в этом случае сбой мог бы носить более длительный характер. Вероятность - низкая.
🔸 Это следствие попытки обновления ПО?
Такое иногда случается на сетях наземной сотовой связи, может случиться и на сети спутниковой связи. Исходя из времени решения проблемы - причина вероятная. Вероятность - средняя.
🔸 Какие еще варианты возможны?
Вчера T-Mobile запустила услугу T-Satellite с опорой на Starlink. Возможно это потребовало вмешательства в ПО, которое нарушило работу сети спутниковой связи. Вероятность этого варианта - высокая.
Или, возможно, несколько миллионов человек в течение сравнительно короткого времени попробовали воспользоваться услугой, в теории это могло привести к проблемам, с которыми столкнулись пользователи. Вероятность этого варианта оцениваю как низкую.
🔸 Этот сбой касался только линии военных действий?
Нет. Десятки тысяч жалоб на сбои было в США, Канаде, Германии. Сетевая доступность платформы снизилась до 16% от обычного уровня. Вероятность "военного" объяснения проблемы считаю низкой.
🔸 Это первое такое событие?
В мае 2024 года у Starlink были проблемы, когда часть спутников пострадала из-за вспышки на Солнце.
🔸 Будут ли такие сбои в дальнейшем?
Это вполне вероятно, как минимум, из-за сложности архитектуры сети. Но возможны и намеренные враждебные воздействия.
Аварии различной продолжительности случаются у операторов наземной связи, в глобальных мессенджерах, почтовых службах даже уровня Google, в работе самых различных цифровых платформ. Это вероятно и почти неизбежно. Даже, если нет злонамеренного воздействия. Временное отсутствие услуг - неприятная, но неизбежная особенность современного "цифрового мира" в его человеческой реализации.
Остается радоваться тому, что аварии случаются сравнительно редко, если речь идет о крупных сервисах.
Еще более меня радует то, что сбой коснулся всего лишь услуг связи, а не, скажем, системы управления перемещениями спутников. Представьте, например, последствия того, что по какой-то причине все спутники созвездия получили бы приказ на быстрый сход с орбиты...
🔸 Скажется ли это на репутации Starlink, как лидера в области спутниковой связи на планете?
Нет, не скажется. Это одно из преимуществ лидера-первопроходца - ему многое прощают.
Тем более, что хотя конкуренция в сегменте спутниковой связи нарастает, на сегодня реальных сравнимых по качеству услуг альтернатив Starlink нет, несмотря на усилия таких компаний как AST Mobile, Link Global, Amazon, Skylo, Eutelsat, Intelsat, Qianfan и т.п.
Но сбой может дать новые аргументы в пользу конкурентов, ускорит их развитие. Ближе к 2027-2030 годам конкуренция станет по-настоящему жаркой.
Поэтому от Starlink хотелось бы получить публикацию подробного отчета о проведенном расследовании сбоя, что повысило бы доверие клиентов и снизило бы репутационные риски.
Государства, для которых важна собственная спутниковая связь должны понимать, что важно иметь более одной системы спутниковой связи, если важна надежность (впрочем, надежной спутниковую связь с присущей ей уязвимостью, я бы вовсе не считал).
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теги: спутниковая связь LEO низкоорбитальные Starlink
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