Спутниковая связь: Orange расширил свои предложения в области спутниковой связи

17.11.2023, MForum.ru

Orange расширила свое предложение для абонентов, предложив через свою дочернюю компанию Nordnet домашнюю спутниковую услугу, рассказывает Mobile World Live. Это лежит в общем тренде на расширение доступа населения Франции к высокоскоростному широкополосному доступу для всех к 2025 году. К этому времени каждый абонент во Франции должен получить доступ со скоростью от 30 Мбит/с.

Спутниковое предложение доступно клиентам на материковой части Франции, где нет оптоволокна, и там, где до сих пор клиенты пользуются ADSL (да, во Франции и ADSL все еще встречается).

Услуги Orange основаны на спутнике Eutelsat Konnect VHTS, вроде бы крупнейшей на сегодня европейской спутниковой платформе, светящей на Европу и Африку.

Orange будет продвигать услугу по всем своим каналам распространения, а управлять ею станет Nordnet.

Абоненты получат безлимитные голосовые вызовы на стационарные телефоны во Франции и в 50 других стран. Можно будет звонить и с мобильных устройств, но анлим будет только при звонках во Франции и еще в 8 странах. Полный пакет обойдется в 50 евро (49,99) в месяц, скорость доступа составит до 200 Мбит/с в направлении к абоненту и 15 Мбит/с в направлении от абонента.

Услуга доступа дополнит существующее предложение Orange - подключение по оптоволокну, сети 4G и 5G Home, ADSL.

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теги: спутниковая связь Eutelsat Nordnet Франция Orange

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