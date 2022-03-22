IoT: Wyld запускает технологию "датчик-спутник" в партнерстве с Eutelsat

MForum.ru
22.03.2022,
У операторов сотовой связи с их сетями IoT появляется глобальный конкурент. Компания Wyld Networks сообщает о выпуске линейки маломощных терминалов и модулей LoRaWAN с датчиком и модулем спутниковой связи, предназначенных для использования в приложениях IoT там, где альтернативные подключения практически отсутствуют.
Гибридные модули Wyld Connect могут передавать данные как в наземные сети, если они доступны в данной конкретной точке, так и через сеть LEO-спутников. По сути речь идет к близкому к 100% покрытию территории планеты. Решения предназначены для использования в сельском хозяйстве, их также можно использовать в решениях для мониторинга окружающей среды, в энергетике, в цепочках поставок и коммунальных услуг.
Услуги "датчик-спутник" компания планирует начать оказывать, начиная с 2H2022.
Гибридный терминал WyldConnect можно подключать напрямую к существующим датчикам. А модули можно интегрировать с датчиками IoT в качестве встроенного решения. Данные передаются со спутниковой наземной станции или через наземный шлюз LoRaWAN через облачную платформу Wyld Fusion, позволяющую также удаленно регистрировать, настраивать, аутентифицировать и управлять датчиками IoT.
В компании говорят о том, что поскольку сотовой связью на сегодня охвачено лишь порядка 15% поверхности планеты, только решение, основанное на спутниковой связи, может обеспечить достойное покрытие. В отличие от дорогих и энергоемких систем VSAT, решение, опирающееся на аренду мощностей LEO-системы, значительно эффективнее и дешевле.
Wyld уже испытывает свои решения совместно с Bayer, Chevron, Treevia, Agrology, KWS, Agrocognitive, Wezen Group и другими. Wyld сотрудничает не только с Eutelsat, но также с рядом поставщиков услуг наземных сетей LoRaWAN, включая Senet и American Tower.
Для экономии энергии источников питания сенсоров и их модулей связи, компания Wyld применила технологию радиомаяков - терминал и датчик остаются в спящем режиме до тех пор, пока спутник не оказывается готов к тому, чтобы обменяться данными с терминалом.
Очень интересное решение. Похоже, с появлением LEO-группировок, "космическое IoT" с глобальным покрытием становится жизнеспособным и в ряде случаев предпочтительным решением. Понятно, что в условиях города, как правило более рациональным останется решение на основе сетей спутниковой связи, а вот вне территории покрытия сетей сотовой связи, основанный на применении спутниковых группировок IoT выглядит очень перспективно. Напомню, что ранее о планах строительства "спутниковых сетей" LTE-M и NB-IoT уже рассказывала, например, Ligado. Так что идея, что называется витает в умах, кто-то наверняка сделает ее реальностью.
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теги: IoT спутниковая связь Wyld Eutelsat
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