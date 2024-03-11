Спутниковая связь: Sateliot готовится к коммерческим услугам IoT

MForum.ru
11.03.2024,
Компания Sateliot, занимающаяся оказанием услуг спутниковой IoT-подключенности (3GPP 5G NB-IoT NTN Release 17), готовится к запуску коммерческих операций с потенциальной годовой выручкой в 187 млн евро в год. Об этом сообщает MobileWorldLive Плановый доход к 2030 году - 1 млрд евро. Очередная угроза "из космоса" для бизнес-моделей мобильных операторов.
Sateliot намерена еще до середины 2024 года запустить 4 небольших LEO-спутника. Как ожидается, компания сможет начать предлагать недорогие услуги мобильной передачи данных во второй половине года. У компании на сегодня уже более 350 клиентов в более чем 50 странах. Основная часть клиентов размещается в Канаде и в Южной Африке, где покрытие сетей мобильной связи далеко от повсеместного.
Компания стремится привлечь 100 млн евро в виде акционерного капитала. А пока что запущены 2 тестовых спутника. Это небольшие спутники размером с микроволновку, способные работать с лицензируемыми для операторов сотовой связи частотами. Первоначально Sateliot ориентируется на бизнес модель, подразумевающую периодические всплески двусторонней связи, а позднее перейти к услугам, обеспечивающим подключенность в реальном времени.
Подход Sateliot, основанный на стандартизованных 3GPP технологиях, как ожидается, позволит изменить принятые методы спутникового IoT, дать возможность подключения к спутникам обычных, немодифицированных устройств, которые изначально разрабатывались для подключения к сетям сотовой связи. Партнеры проекта - испанская компания Alen Space (разработка спутникового оборудования), датская GateHouse - ПО, запуски спутников обеспечит Space X ракетами Falcon 9 с базы Ванденберг, США. Планируется, что в 2024 году будет развернуто 64 наноспутника, к 2025 году - 250. Выбранная орбита - примерно в 500 км от Земли.
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теги: спутниковая связь спутниковый IoT Sateliot
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