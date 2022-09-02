IoT: Глобальное число подключений к сетям IoT через спутники вырастет до 21,2 млн к 2026 году

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IoT: Глобальное число подключений к сетям IoT через спутники вырастет до 21,2 млн к 2026 году

02.09.2022, MForum.ru

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Таким прогнозом делится Berg Insight. Цифра, если вдуматься, поразительно небольшая. Казалось бы, IoT через спутник должна быть куда более востребованной технологией, например, для отслеживания автомобилей, судов, поездов, самолетов, тракторов и комбайнов, да и в целом мобильных активов, например, контейнеров с грузами. Но, как видим, новые технологии распространяются не так уже быстро, как того можно ожидать.

 

 

А по итогам 2021 года, число таких подключений оценивается и вовсе в скромные 3,9 млн. Соответственно, прогнозируется рост этого числа на 40,3% ежегодно, что говорит о высоком интересе к технологии.

Всего 10% поверхности земли охвачено неспутниковыми сетями связи, что оставляет для спутниковых услуг существенную долю рынка. Понятно, что люди сосредоточены в основном как раз на этих 10% земли, но все же не все и не всегда. Можно с уверенностью говорить о том, что спутниковые технологии это хорошее дополнение как спутниковых, так и других сетей, обеспечивающих IoT подключения.

Не удивительно, что быстро растущий рынок привлекает к себе немалое внимание. Аналитики шведской компании насчитали 44 оператора спутникового IoT. Крупнейшие - Iridium, Orbcomm. Inmarsat и Globalstar. Iridium за 2021 год нарастил свою абонентскую базу IoT на 21% до 1,3 млн абонентов. 1,1 млн абонентов - у Orbcomm. которая продает ресурсы как собственных спутников, так и Iridium и некоторых других участников рынка. Еще 0,42 млн - абоненты Globalstar. У других участников рынка число абонентов измеряется десятками тысяч, как, например, у французской Kineis и Thuraya, зарегистрированной в ОАЭ.

Все время появляются новые участники рынка, в частности: Astrocast, AST SpaceMobile, CASC/CASIC, E-Space, Fleet Space Technologies, Hubble Network, Kepler Communications, Kineis, Ligado Networks, Lynk, Myriota, Omnispace, Skylo, Swarm Technologies (SpaceX) и Totum. С появлением низкоорбитальных группировок нано-спутников, конкуренция обострилась еще более. Явно намечается всплеск интереса к гибридным спутниково-наземным системам, примером которого можно считать, например, недавнее соглашение T-Mobile и Space X, аналогичных соглашений будет больше, включая и рынок IoT. \\

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теги: спутниковый ioT

© Алексей Бойко, MForum.ru

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