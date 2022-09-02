IoT: Глобальное число подключений к сетям IoT через спутники вырастет до 21,2 млн к 2026 году

02.09.2022, MForum.ru

Таким прогнозом делится Berg Insight. Цифра, если вдуматься, поразительно небольшая. Казалось бы, IoT через спутник должна быть куда более востребованной технологией, например, для отслеживания автомобилей, судов, поездов, самолетов, тракторов и комбайнов, да и в целом мобильных активов, например, контейнеров с грузами. Но, как видим, новые технологии распространяются не так уже быстро, как того можно ожидать.

А по итогам 2021 года, число таких подключений оценивается и вовсе в скромные 3,9 млн. Соответственно, прогнозируется рост этого числа на 40,3% ежегодно, что говорит о высоком интересе к технологии.

Всего 10% поверхности земли охвачено неспутниковыми сетями связи, что оставляет для спутниковых услуг существенную долю рынка. Понятно, что люди сосредоточены в основном как раз на этих 10% земли, но все же не все и не всегда. Можно с уверенностью говорить о том, что спутниковые технологии это хорошее дополнение как спутниковых, так и других сетей, обеспечивающих IoT подключения.

Не удивительно, что быстро растущий рынок привлекает к себе немалое внимание. Аналитики шведской компании насчитали 44 оператора спутникового IoT. Крупнейшие - Iridium, Orbcomm. Inmarsat и Globalstar. Iridium за 2021 год нарастил свою абонентскую базу IoT на 21% до 1,3 млн абонентов. 1,1 млн абонентов - у Orbcomm. которая продает ресурсы как собственных спутников, так и Iridium и некоторых других участников рынка. Еще 0,42 млн - абоненты Globalstar. У других участников рынка число абонентов измеряется десятками тысяч, как, например, у французской Kineis и Thuraya, зарегистрированной в ОАЭ.

Все время появляются новые участники рынка, в частности: Astrocast, AST SpaceMobile, CASC/CASIC, E-Space, Fleet Space Technologies, Hubble Network, Kepler Communications, Kineis, Ligado Networks, Lynk, Myriota, Omnispace, Skylo, Swarm Technologies (SpaceX) и Totum. С появлением низкоорбитальных группировок нано-спутников, конкуренция обострилась еще более. Явно намечается всплеск интереса к гибридным спутниково-наземным системам, примером которого можно считать, например, недавнее соглашение T-Mobile и Space X, аналогичных соглашений будет больше, включая и рынок IoT. \\

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теги: спутниковый ioT