Спутниковая связь: SpaceX запустил первые 6 спутников Starlink с возможностью поддержки прямой сотово-спутниковой связи

Первыми возможности D2C-связи смогут оценить абоненты американского оператора T-Mobile US, канадского Rogers Communications, австралийского Optus, японского KDDI, новозеландского One New Zealand, швейцарского Salt Mobile и чилийского Entel Chile.

В этом году функциональность D2C будет ограничена возможностью обмена эсэмэсками, поддержка передачи голоса и данных будет предоставлена с 2025 года. Возможности этих спутников сравнительно скромные, один луч может поддерживать скорость передачи данных порядка 7 Мбит/с. Впрочем, этого вполне должно хватить для видеозвонков, интернет-серфинга, пересылки картинок и даже видео. Также планируется обеспечить поддержку подключения в D2C режиме устройств IoT стандарта LTE.

Для абонентов перечисленных операторов обеспечивается D2C доступ во всех странах, где у Starlink есть местный оператор-партнер. То есть речь пока не идет о по-настоящему глобальном доступе, но нет сомнений, что число партнерских сетей будет увеличиваться. Интересно, что Starlink, судя по всему, выбрал модель эксклюзивного партнерства - один оператор из одной страны.

Приятно наблюдать, как активно пошла конкуренция на поле D2C. Основные конкуренты Starlink - это, на сегодня, Lynk Global и AST Space Mobile, а также, стоящие несколько особняком, китайские сети G60 Starlink и Guowang (SatNet).

