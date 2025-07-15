Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии

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Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии

15.07.2025, MForum.ru

Компания Lenovo официально представила Yoga Tab Plus в Индии, что ознаменовало ее выход в сегмент планшетов с искусственным интеллектом на этом рынке.

Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии

Lenovo Yoga Tab Plus оснащен 12,7-дюймовой ЖК-панелью LTPS разрешением 3K (2944 x 1840 пикселей), частотой обновления 144 Гц, максимальной яркостью 900 нит и поддержкой технологии Dolby Vision. Он работает на чипе Snapdragon 8 поколения 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ памяти UFS 4.0.

Ключевой новинкой является Lenovo AI Now, локальный ИИ-ассистент на устройстве, работающий на базе LLMS и поддерживающий до 8 миллиардов параметров. Он обеспечивает такие функции, как транскрипция в реальном времени, обобщение и преобразование голоса в текст, не полагаясь на облако. Устройство также работает под управлением Android 14 с ZUI 16, и Lenovo обещает обновления до Android 17 и исправления безопасности в течение четырех лет.

Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии

Мультимедийная часть Lenovo Yoga Tab Plus включает в себя шесть динамиков, настроенных на Harman Kardon, включая четыре низкочастотных динамика и два твитера, с поддержкой технологии Dolby Atmos.

Lenovo Yoga Tab Plus оснащен 13-мегапиксельной тыловой камерой с 2-мегапиксельным вспомогательным сенсором и светодиодной вспышкой. На передней панели установлена 13-мегапиксельная камера с автофокусом. Также планшет оснащен датчиком отпечатков пальцев, функцией разблокировки по лицу и подставкой из нержавеющей стали для удобства просмотра.

Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии

Творческие пользователи могут воспользоваться встроенной клавиатурой Lenovo Tab Pen Pro с 8192 уровнями чувствительности к нажатию и функцией распознавания наклона. Клавиатура 2-в-1 с искусственным интеллектом расширяет функциональность.

Lenovo Yoga Tab Plus оснащен аккумулятором емкостью 10 200 мАч, обеспечивающим 11 часов работы в режиме потоковой передачи, и поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии

Стоимость Lenovo Yoga Tab Plus составляет 44 999 рупий за модель емкостью 256 ГБ и 47 999 рупий за версию емкостью 512 ГБ. В комплект поставки входят стилус и клавиатура 2-в-1. Планшет доступен в единственном цвете Tidal Teal, и его можно приобрести в интернет-магазинах Lenovo.com, Amazon India и Lenovo.

Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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