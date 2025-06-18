Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально

18.06.2025, MForum.ru

Fujitsu - имя, которое на рынке смартфонов давно не упоминалось. Однако компания по-прежнему производит смартфоны для японского рынка под брендом Fujitsu Connected Technologies Limited (FCNT), являющимся дочерней компанией Lenovo.

Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально

Последним пополнением линейки бренда стал Arrows Alpha F-51F для японского оператора NTT Docomo. Новинка представляет собой модель среднего класса с 6,4-дюймовым OLED-дисплеем (FHD + 144 Гц) и чипсетом Dimensity 8350. Объем оперативной памяти и накопителя составляет 12 и 512 ГБ, соответственно. Встроенную память можно расширить картами microSD.

Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально

Fujitsu Arrows F-51F оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с 1/1,56-дюймовым сенсором LYT-700C. В качестве вспомогательного выступает 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор. Разрешение фронтальной камеры также составляет 50 Мп.

Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально

В программной части Fujitsu Arrows F-51F базируется на Android 15. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Порт Type-C также поддерживает выход DisplayPort 1.4.

Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально

Arrows F-51F обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68/69 и предлагается в белом и черном цветах. Информация о ценах пока не поступала, предполагаемый срок релиза – середина лета.

Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru

Публикации по теме:

20.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Ключевые участники рынка кремниевой фотоники - оценка Stats n Data / MForum.ru

24.02. [Новости компаний] 6G: SKT сотрудничает с Docomo и Nokia по радиоинтерфейсу 6G AI / MForum.ru

13.01. [Новости компаний] Open RAN: В США выделили миллионные субсидии компаниям, которые предоставят услуги тестирования решений Open RAN / MForum.ru

17.11. [Новости компаний] Open RAN: Mavenir и Nokia завершили тест на совместимость / MForum.ru

20.01. [Новости компаний] 5G SA: КDDI протестировала мультисегментирование сети 5G SA / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

18.06. [Новинки] Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные подробности о Redmi K Pad / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Trump Mobile T1 представлен официально / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Анонсирован Realme Narzo 80 Lite 5G с Dimensity 6300 и аккумулятором 6000 мАч / MForum.ru

17.06. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны серии Smart 10 / MForum.ru

16.06. [Новинки] Слухи: Планшет OnePlus Pad Lite будет базироваться на Helio G100 SoC / MForum.ru

13.06. [Новинки] Слухи: Предсказана производительность бенчмарков Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 / MForum.ru

13.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K Pad / MForum.ru

13.06. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Lite готовится к анонсу / MForum.ru

11.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord 5 и Nord CE5 могут представить 8 июля / MForum.ru

11.06. [Новинки] Слухи: Появились фото Nothing Phone (3) / MForum.ru

11.06. [Новинки] Анонсы: Honor X6c дебютирует с дисплеем 120 Гц и Helio G81 Ultra / MForum.ru

10.06. [ПО] Анонсы: iOS 26 анонсирована с новым дизайном Liquid Glass, обновленным приложением Visual Intelligence и Games / MForum.ru

10.06. [Новинки] Слухи: Раскрыт дизайн и некоторые спецификации Vivo Y400 Pro / MForum.ru

09.06. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c / MForum.ru

09.06. [Новинки] Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru

06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru

05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru

05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: