Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально

18.06.2025, MForum.ru

Fujitsu - имя, которое на рынке смартфонов давно не упоминалось. Однако компания по-прежнему производит смартфоны для японского рынка под брендом Fujitsu Connected Technologies Limited (FCNT), являющимся дочерней компанией Lenovo.

Последним пополнением линейки бренда стал Arrows Alpha F-51F для японского оператора NTT Docomo. Новинка представляет собой модель среднего класса с 6,4-дюймовым OLED-дисплеем (FHD + 144 Гц) и чипсетом Dimensity 8350. Объем оперативной памяти и накопителя составляет 12 и 512 ГБ, соответственно. Встроенную память можно расширить картами microSD.

Fujitsu Arrows F-51F оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с 1/1,56-дюймовым сенсором LYT-700C. В качестве вспомогательного выступает 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор. Разрешение фронтальной камеры также составляет 50 Мп.

В программной части Fujitsu Arrows F-51F базируется на Android 15. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Порт Type-C также поддерживает выход DisplayPort 1.4.

Arrows F-51F обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68/69 и предлагается в белом и черном цветах. Информация о ценах пока не поступала, предполагаемый срок релиза – середина лета.