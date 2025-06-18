Анонсы: Fujitsu Arrows F-51F представлен официально

MForum.ru
18.06.2025,
Fujitsu - имя, которое на рынке смартфонов давно не упоминалось. Однако компания по-прежнему производит смартфоны для японского рынка под брендом Fujitsu Connected Technologies Limited (FCNT), являющимся дочерней компанией Lenovo.
Последним пополнением линейки бренда стал Arrows Alpha F-51F для японского оператора NTT Docomo. Новинка представляет собой модель среднего класса с 6,4-дюймовым OLED-дисплеем (FHD + 144 Гц) и чипсетом Dimensity 8350. Объем оперативной памяти и накопителя составляет 12 и 512 ГБ, соответственно. Встроенную память можно расширить картами microSD.
Fujitsu Arrows F-51F оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с 1/1,56-дюймовым сенсором LYT-700C. В качестве вспомогательного выступает 50-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор. Разрешение фронтальной камеры также составляет 50 Мп.
В программной части Fujitsu Arrows F-51F базируется на Android 15. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Порт Type-C также поддерживает выход DisplayPort 1.4.
Arrows F-51F обладает защитой от воды и пыли по стандарту IP68/69 и предлагается в белом и черном цветах. Информация о ценах пока не поступала, предполагаемый срок релиза – середина лета.
© Антон Печеровый,
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