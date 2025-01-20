Микроэлектроника: Ключевые участники рынка кремниевой фотоники - оценка Stats n Data

20.01.2025, MForum.ru

Acacia - лидер в области высокоскоростных когерентных оптических соединений, создатель инновационных приемопередающих решений, повышающих производительность ЦОД;

IBM - пионер в области технологий кремниевой фотоники, которые компания интегрирует со своими вычислительными платформами, чтобы повысить скорость обработки и управления данными;

Fujitsu - стремится развивать кремниевую фотонику в рамках стратегических партнерств и инноваций в продуктах, которые отвечают потребностям рынков коммуникаций и ЦОД.

Cisco - ключевой участник рынка сетевых технологий, инвестирует в кремниевую фотонику для оптимизации своих сетевых решений, поддерживая растущий спрос на полосу пропускания в корпоративных приложениях.

China Information and Communication Technology Group - компания работает с кремниевой фотоникой с упором на телекоммуникационные приложения и приложения для ЦОД для улучшения решений в области связи.

Intel - компания сосредоточена на изменениях в технологиях передачи данных, используя свой опыт в производстве полупроводников для стимулирования инноваций в области оптических межсоединений.

Sandia - участвует в передовых исследованиях в области кремниевой фотоники, работая над ее применениями в национальной безопасности и передовых вычислениях.

IHP Microelectronics - компания работает над кремниевыми фотонными технологиями, уделяя особое внимание приложениям для высокоскоростных систем связи и сенсорных систем.

Существенной проблемой является нехватка специалистов в области фотоники. По мере развития отрасли, спрос на специалистов превышает предложение. Компаниям приходится отдавать приоритет инициативам по развитию рабочей силы и партнерству с образовательными учреждениями для формирования кадрового резерва.

На рынке кремниевой фотоники ощущается влияние передовых технологий. Интеграция ИИ преобразует способ обработки и использования данных, повышая способность кремниевых фотонных систем выполнять сложные вычисления в режиме реального времени. Алгоритмы ИИ используются для оптимизации маршрутизации данных и повышения эффективности оптических сетей.

Виртуализация инструментов и платформ также вносит значительный вклад в развитие кремниевой фотоники. Эти инструменты позволяют разработчикам более эффективно моделировать фотонные системы, способствуя ускорению циклов инновации, сокращая время вывода на рынок новых продуктов.

По материалам Stats N Data

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: кремниевая фотоника микроэлектроника

--