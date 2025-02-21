Микроэлектроника: STMicro выпустит фотонный чип, разработанный совместно с Amazon для ЦОД ИИ

21.02.2025, MForum.ru

STMicroelectronics заявила о запуске фотонного чипа, который должен помочь увеличить скорость работы и снизить потребление энергии в трансиверах, сотни тысяч которых используются в ЦОД ИИ для обмена данными по ВОЛС.

AWS станет первой компаний, которая внедрит эти чипы в свою инфраструктуру ЦОД ИИ в конце 2025 года. Также STMicroelectronics сообщает о сотрудничестве с неназванным поставщиком оптических трансиверов, который намерен внедрить новый чип в своих решениях следующего поколения.

В число ведущих производителей трансиверов входят американские Coherent и Cisco, а также китайские Innolight и Accelink.

По оценкам LightCounting, рынок таких устройств в 2025 году составил $7 млрд, в 2030 году прогнозируется его рост в 4 раза – до 24 млрд.

Как ожидается новые чипы будут производиться на заводе STMicroelectronics в Кроле, Франция.

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теги: тренды микроэлектроника кремниевая фотоника

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