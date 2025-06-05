Микроэлектроника: GlobalFoundries увеличивает инвестиционные планы до $16 млрд

05.06.2025, MForum.ru

Американский контрактный производитель микросхем GloFo заявил, что планирует нарастить инвестиции до $16 млрд, выделив дополнительно $1 млрд на капитальные расходы и $3 млрд на исследования ряда технологий. Об этом сообщает Reuters.

Капитальные расходы на $1 млрд планируются для расширения производственных площадей компании в Нью-Йорке и в Вермонте и являются дополнением к $12 млрд, которые компания планировала инвестировать в ближайшие 10+ лет. Компания не приводит конкретные сроки, в какие планирует осуществить инвестиции, что несколько смазывает эффект от заявлений производителя. В компании это объясняют тем, насколько планы компании будут отвечать спросу. Сейчас этот спрос есть.

Некоторые работы уже идут, в частности, в Вермонте уже переоборудуют часть производства под технологию GaN.

$3 млрд на исследования и разработки будут поделены между тремя направлениями: технологии упаковки чипов; кремниевая фотоника, которую можно использовать для создания квантовых вычислительных процессоров; технологии на основе GaN для электромобилей и других приложений, связанных с питанием, в частности, для серверов ИИ.

Упаковка, упаковка, упаковка... кремниевая фотоника для квантовых вычислений.. силовая электроника на базе GaN и SiC - все это уже не экзотика, а стратегические направления развития.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника GlobalFoundries тренды США

--