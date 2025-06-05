Микроэлектроника: GlobalFoundries увеличивает инвестиционные планы до $16 млрд

MForum.ru
05.06.2025,
Американский контрактный производитель микросхем GloFo заявил, что планирует нарастить инвестиции до $16 млрд, выделив дополнительно $1 млрд на капитальные расходы и $3 млрд на исследования ряда технологий. Об этом сообщает Reuters.
Капитальные расходы на $1 млрд планируются для расширения производственных площадей компании в Нью-Йорке и в Вермонте и являются дополнением к $12 млрд, которые компания планировала инвестировать в ближайшие 10+ лет. Компания не приводит конкретные сроки, в какие планирует осуществить инвестиции, что несколько смазывает эффект от заявлений производителя. В компании это объясняют тем, насколько планы компании будут отвечать спросу. Сейчас этот спрос есть.
Некоторые работы уже идут, в частности, в Вермонте уже переоборудуют часть производства под технологию GaN.
$3 млрд на исследования и разработки будут поделены между тремя направлениями: технологии упаковки чипов; кремниевая фотоника, которую можно использовать для создания квантовых вычислительных процессоров; технологии на основе GaN для электромобилей и других приложений, связанных с питанием, в частности, для серверов ИИ.
Упаковка, упаковка, упаковка... кремниевая фотоника для квантовых вычислений.. силовая электроника на базе GaN и SiC - все это уже не экзотика, а стратегические направления развития.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника GlobalFoundries тренды США
--
Публикации по теме:
31.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Synopsys останавливает продажи в Китае из-за экспортных ограничений правительства США / MForum.ru
16.05. [Новости компаний] Микроэлектроника: Тайваньская GlobalWafers открывает завод в США и сообщает о готовности к продолжению инвестиций в США / MForum.ru
06.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Китае создан 32-битный RISC-V процессор на 2D-пленке дисульфида молибдена тоньше 1нм / MForum.ru
04.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Intel и TSMC предварительно договорились о создании СП по производству чипов / MForum.ru
03.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайский проект интерфейсного чипа для человеческого мозга ускоряет испытания на людях после первого успеха / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт / MForum.ru
29.05. [ПО] Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G96 замечен на рендерах / MForurm.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 будет базироваться на SoC Exynos 1680 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 10 появился в Индии / MForum.ru
26.05. [Новинки] Слухи: Vivo T4 Ultra может быть представлен уже в июне / MForum.ru
26.05. [Новинки] Анонсы: Honor 400 и Honor 400 Pro с 200 Мп камерой представлены официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Новая версия Xiaomi Watch S4 использует специальный чипсет Xring T1 / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Pad 7 Ultra с 14-дюймовым OLED-дисплеем и чипсетом Xring O1 / MForum.ru