Базовые станции: Иртея будет получать микросхемы Микрон в рамках форвардного контракта

09.06.2025, MForum.ru

Это новая для отечественных производителей электроники практика – заключать контракты, оговаривающие объемы гарантированных поставок им электронных компонентов. Микрон и Иртея договорились о поставке в течение 3 лет 10 типов микросхем на сумму 400 млн. Об этом рассказывают Ведомости.

Для Микрон затея, безусловно выгодная, т.к. позволяет получить деньги еще до отгрузки товара. В условиях высокой ставки КС ЦБ – это прекрасный способ найти финансирование для выпуска компонентов. Для Иртеи это, напротив, способ увеличить цикл оборота средств, что увеличивает себестоимость производства, но дает какие-никакие гарантии получения необходимых компонентов в срок и «морозит» цену на них. С другой стороны, стоимость компонентов – не самая большая составляющая себестоимости базовых станций, так что эти «инвестиции в партнерство» не столь критичны.

Микрон рассчитывает заключить еще 3-5 форвардных схожих контракта на сумму 1-2 млрд рублей.

Что же это за отечественные микросхемы, которым удалось придумать применение в БС Иртея? Еще до форвардного контракта в конструкции БС появился модуль запуска (на жаргоне – «грелка») на базе микроконтроллера Амур. Его задача – безопасный запуск BBU. Модуль оценивается состояние окружающей среды по ряду параметров, прежде всего, температуры и влажности. При необходимости, запускает подогрев термошкафа, вентиляцию.

В рамках контракта будут поставляться несложные микросхемы по управлению питанием, управлением антеннами и подобные.

Поскольку регулятор планирует распространить действие балльной системы на российских производителей базовых станций, они вынуждены заниматься попытками импортзамещения. К 2027 году в Иртее надеются задействовать в БС до 10 отечественных микросхем. Вряд ли это делалось бы, не будь регуляторного давления.

В БС Иртея используются и другие российские компоненты, планируется расширять их долю в списке применяемых, в частности, на резисторы, фильтры и т.п. Ключевые элементы, такие как CPU и ПЛИС пока что заменить нечем. То же касается и памяти, в основе даже произведенных в России модулей памяти – кристаллы, произведенные за рубежом.

Для российских производителей микросхем и других компонентов, этот кейс – создание прецедента. Теперь можно ожидать, что и другие производители будут пытаться добиться от российских производителей электроники заключения форвардных контрактов, обещая им взамен гарантированные объемы и сроки поставки, а также, возможно, не столь высокие цены. Возможно, среди таких счастливчиков окажутся, например, Силовой ключ, НИИМА Прогресс, НИИЭТ, ТМИ и Миландр, чья продукция потенциально тоже может быть востребована для выпуска базовых станций сотовой связи.

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теги: Иртея базовые станции отечественное оборудование отечественные электронные компоненты микроэлектроника

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