Базовые станции: Иртея будет получать микросхемы Микрон в рамках форвардного контракта

MForum.ru
09.06.2025,
Это новая для отечественных производителей электроники практика – заключать контракты, оговаривающие объемы гарантированных поставок им электронных компонентов. Микрон и Иртея договорились о поставке в течение 3 лет 10 типов микросхем на сумму 400 млн. Об этом рассказывают Ведомости.
Для Микрон затея, безусловно выгодная, т.к. позволяет получить деньги еще до отгрузки товара. В условиях высокой ставки КС ЦБ – это прекрасный способ найти финансирование для выпуска компонентов. Для Иртеи это, напротив, способ увеличить цикл оборота средств, что увеличивает себестоимость производства, но дает какие-никакие гарантии получения необходимых компонентов в срок и «морозит» цену на них. С другой стороны, стоимость компонентов – не самая большая составляющая себестоимости базовых станций, так что эти «инвестиции в партнерство» не столь критичны.
Микрон рассчитывает заключить еще 3-5 форвардных схожих контракта на сумму 1-2 млрд рублей.
Что же это за отечественные микросхемы, которым удалось придумать применение в БС Иртея? Еще до форвардного контракта в конструкции БС появился модуль запуска (на жаргоне – «грелка») на базе микроконтроллера Амур. Его задача – безопасный запуск BBU. Модуль оценивается состояние окружающей среды по ряду параметров, прежде всего, температуры и влажности. При необходимости, запускает подогрев термошкафа, вентиляцию.
В рамках контракта будут поставляться несложные микросхемы по управлению питанием, управлением антеннами и подобные.
Поскольку регулятор планирует распространить действие балльной системы на российских производителей базовых станций, они вынуждены заниматься попытками импортзамещения. К 2027 году в Иртее надеются задействовать в БС до 10 отечественных микросхем. Вряд ли это делалось бы, не будь регуляторного давления.
В БС Иртея используются и другие российские компоненты, планируется расширять их долю в списке применяемых, в частности, на резисторы, фильтры и т.п. Ключевые элементы, такие как CPU и ПЛИС пока что заменить нечем. То же касается и памяти, в основе даже произведенных в России модулей памяти – кристаллы, произведенные за рубежом.
Для российских производителей микросхем и других компонентов, этот кейс – создание прецедента. Теперь можно ожидать, что и другие производители будут пытаться добиться от российских производителей электроники заключения форвардных контрактов, обещая им взамен гарантированные объемы и сроки поставки, а также, возможно, не столь высокие цены. Возможно, среди таких счастливчиков окажутся, например, Силовой ключ, НИИМА Прогресс, НИИЭТ, ТМИ и Миландр, чья продукция потенциально тоже может быть востребована для выпуска базовых станций сотовой связи.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Иртея базовые станции отечественное оборудование отечественные электронные компоненты микроэлектроника
--
Публикации по теме:
05.06. [Новости компаний] Экспорт: Иртея планирует тесты БС 5G в Беларуси / MForum.ru
02.06. [Новости компаний] Оборудование радиодоступа: Билайн и Yadro демонстрируют возможности отечественной БС LTE / MForum.ru
02.06. [Новости компаний] Сети радиодоступа: Государство снижает финансирование разработки российских БС более чем вдвое! / MForum.ru
07.05. [Новости компаний] Конспекты: Дмитрий Лаконцев, Иртея – в наших планах произвести в 2025 году 1.5 тысячи БС. Или более / MForum.ru
24.04. [Новости компаний] Конспекты. Мнения: Виктор Белов, МТС, о переходе на отечественное телеком-оборудование / MForum.ru
09.06. [Новинки] Анонсы: Представлен бюджетный 5G-смартфон Vivo Y300c / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Samsung Unpacked 2025 состоится в середине июля / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus Pad 3 со Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
06.06. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Pad 2 с экраном 90 Гц и аккумулятором 9000 мАч / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные спецификации Honor MagicPad 3 / MForum.ru
05.06. [Новинки] Анонсы: OnePlus 13s – компактный смартфон на базе Snapdragon 8 Elite / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон ZTE Blade A76 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: 4G-смартфон Realme C71 представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s Pro представлен официально / MForum.ru
03.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Infinix Smart 10 / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Realme C73 5G в Индии появится 2 июня / MForum.ru
02.06. [Новинки] Анонсы: Jovi V50 5G и Jovi V50 Lite 5G официально представлены в Бразилии / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Vivo S30 и S30 Pro mini представлены официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Realme Neo7 Turbo получил огромную батарею и быструю зарядку 100 Вт / MForum.ru
29.05. [ПО] Анонсы: OnePlus анонсирует новые функции AI, которые дебютируют вместе с OnePlus 13s / MForum.ru
29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Motorola анонсировала Edge 2025 с новым AI Key / MForum.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Moto G96 замечен на рендерах / MForurm.ru
27.05. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 будет базироваться на SoC Exynos 1680 / MForum.ru
27.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Neo 10 появился в Индии / MForum.ru