Конспекты. Мнения: Виктор Белов, МТС, о переходе на отечественное телеком-оборудование

24.04.2025, MForum.ru

В рамках конференции #ТелекомБудущего 2025 проходила пленарная секция. Вашему вниманию, конспект ее фрагмента - Виктор Белов, вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС отвечал на вопрос Дениса Кускова, TelecomDaily.

Каким вы видите текущее состояние и развитие телекома на базе отечественного оборудования?

Виктор Белов, МТС: Разработка и производство телеком-оборудования – сложные процессы. Из-за сложных требований к такому оборудованию, из-за специфических электронных компонентов и других комплектующих, необходимых для такого оборудования.

Что важно для оператора, так это как именно строит российский производитель свое производство оборудования. Причем, именно аппаратной части, т.к. ПО для нашей страны, это, можно сказать, понятная тема. Если посмотреть на современную сеть, это специфический набор высокопроизводительного оборудования со специфическими интерфейсами. Но в конечном итоге, это в большей степени софтовая история – гигантский объем софта, который крутится на этом мощном оборудовании. И у нас в России есть культура, компетенции написания такого софта.

С телеком железом ситуация иная. У любого оператора есть определенная бизнес-модель. И телеком оборудование, согласно этой модели, должно стоить определенного количества денег. И если оно вдруг дороже, а оператор его купит, то он купит его меньше, чем собирался. Будет меньше оборудования, ваши любимые котики будут хуже грузиться в интернет и из интернета. И это проблема, т.к. это сразу расстраивает абонентов. Они лишаются мотивации в плане оплаты услуг оператора. Вся бизнес-конструкция начинает рушиться.

Так что себестоимость производства аппаратной части сети, это очень важная штука. И, к сожалению, с этим в нашей стране – немалая проблема. Потому что традиционно железо производилось в нашей стране для таких заказчиков, для которых стоимость этого железа – не самое существенное понятие. Благо у них нет ни котиков, ни пользователей, которые могут перестать платить деньги.

Считаю, что у нашей команды, которая этим занимается под руководством Димы ((abloud62: Дмитрий Лаконцев, генеральный директор, Иртея)), главное достижение 2024 года было не столько в том, чтобы построить какую-то масштабируемую историю. Важнее было добиться такой себестоимости российской базовой станции, чтобы можно было бы выйти на экономические цели оператора. Вот это, поверьте, очень сложная задача! И мне кажется, что команда Иртеи с ней успешно справилась.

Кроме того, очень важно как можно раньше оказаться со своим решением на живой сети оператора. Потому что чем раньше ты оказался на сети, тем раньше ты начинаешь получать обратную связь, позволяющую доработать оборудование до уровня, который может устроить оператора.

Мы этим занялись примерно 3 года тому назад, незаметно, потихоньку. И только в 2024 году позволили себе выйти на какой-то масштаб на коммерческой сети. Потому что какие бы автотесты не писали программисты, что бы вы там не измеряли огромными и дорогими анализаторами, как бы не проверяли протокольную часть на соответствие требованиям 3GPP… первое выставление базовой станции «в поле» рушит вашу уверенность в том, что у вас был создан какой-то продукт. Нужны месяцы и месяцы, в условиях реальных пользователей.

Всегда за первой сотней популярных трубок найдется трубка какого-то китайского вендора с очень специфическим пониманием того, как должен работать мобильный телефон. И выясняется, что у вас в масштабах всей сети, несколько тысяч пользователей останутся без голосовой связи, если вы переведете сеть на это оборудование. И мы не можем пойти к каждому такому пользователю и каждому пояснить – знаете, такое дело, вы купили телефон, который не очень совместим с российской базовой станцией. И такие истории выявляются только в поле, в рамках испытаний.

Кстати, эта история не только про отечественные базовые станции, это история в целом о телеком-оборудовании, причем не только о российском. Если кто-то думает, что такие гранды, как Cisco, Juniper, что у них с первого захода получались какие-то супермашрутизаторы, то я вас расстрою, ни один маршрутизатор Cisco не попал на сеть Deutsche telekom или AT&T, пока не прошел тестирование на сетях российских операторов, которые всегда были к этому открыты. Тем обиднее эта история ухода компаний из России. Поскольку российские операторы за прошедшие десятилетия вложили очень много усилий, в том числе, в разработку продуктов всех этих огромных вендоров. Аналогично работали и Huawei, и Nokia, и Ericsson. Любой производитель так работает с любым новым продуктом, с любым новым стандартом. Сейчас мы эту культуру постепенно, шаг за шагом, воссоздаем.

Очень важна совместность усилий. С одной стороны, крайне важно, чтобы этот рынок имел какую-то здоровую конкуренцию. Конкуренция – она не только про цены, она также про функционал, про развитие. Без конкуренции, без наличия хотя бы двух игроков, на рынке автоматически наступает стагнация. Любой единственный игрок будет думать, как бы ему поменьше сделать, побольше получить.

Нужна конкуренция, но также нужны и партнерства! Много партнерств. Решать подобные задачи в одиночку… какие бы инвестиции в них не вливались, вредно для технологической инфраструктуры страны. Потому что важно, чтобы в конечном счете «крутился маховик». Чтобы крутился маховик, должны все время появляться какие-то маленькие компании, которые затем будут становиться большими компаниями. Так это работает в больших, здоровых экономиках. Для этого всем нужны партнеры, которые что-то помогают делать.

На китайцев можно посмотреть, как у них организованы эти процессы. Посмотреть, как, например, организованы тестовые стенды Huawei, на которых тестируют базовые станции сотовой связи. Это этажи со стойками, которые заставлены безэховыми шкафами. В которых лежат тысячи телефонов, на которых круглыми сутками гоняются автотесты. Мы, кстати, делаем похожую вещь. И, если приглядеться, то кроме базовых станций Huawei в здании, где проводятся тесты, вы не найдете больше ни одного прибора производства Huawei. Все произведено и всем занимаются небольшие и малоизвестные китайские компании. Да и базовые станции Huawei собирают субподрядчики. Так вокруг Huawei растет и развивается огромная индустрия.

Нам нужно прийти к этой модели, а не к тому, чтобы у нас был один «национальный чемпион». Так это не работает.

Законспектировал для вас @abloud62

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теги: МТС мнения конспекты российское оборудование российские базовые станции

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