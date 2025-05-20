Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор модернизировал сеть LTE в шести населенных пунктах края

20.05.2025, MForum.ru

Это малонаселенные пункты, в каждом живет менее 600 человек. Расположены они в Шушенском, Сухобузимском, Назаровском, Большемуртинском и Канском районах.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование в поселках Алтан, Бузим и Зеленый Луг, в селах Ельник и Верх-Казанка, а также в деревне Седельниково. Всего обновление сети МТС коснулось более 2 тысяч жителей Красноярского края.

«Приоритетное направление компании в этом году — масштабная модернизацию сети МТС в Красноярском крае. В зоне нашего внимания находятся как крупные населенные пункты, туристические локации и транспортные артерии региона, так и малые деревни и села. По данным Красноярскстата, в крае сохранилось менее 1700 сельских населенных пунктов, из которых более 80% — это те деревни, села и поселки, где проживают менее 500 человек. Одна из важнейших задач для нас — сделать так, чтобы современные цифровые технологии были доступны каждому, независимо от места проживания», — поделился директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС обновила сеть LTE в деревнях и селах на севере Красноярского края, а также запустила в эфир первые российские базовые станции «ИРТЕЯ» в населенных пунктах Богучанского, Емельяновского и Тасеевского районов, а также в городах Дивногорск и Назарово.

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теги: МТС Красноярский край развитие сетей

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