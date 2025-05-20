Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - оператор модернизировал сеть LTE в шести населенных пунктах края

MForum.ru
20.05.2025,
Это малонаселенные пункты, в каждом живет менее 600 человек. Расположены они в Шушенском, Сухобузимском, Назаровском, Большемуртинском и Канском районах.
Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование в поселках Алтан, Бузим и Зеленый Луг, в селах Ельник и Верх-Казанка, а также в деревне Седельниково. Всего обновление сети МТС коснулось более 2 тысяч жителей Красноярского края.
«Приоритетное направление компании в этом году — масштабная модернизацию сети МТС в Красноярском крае. В зоне нашего внимания находятся как крупные населенные пункты, туристические локации и транспортные артерии региона, так и малые деревни и села. По данным Красноярскстата, в крае сохранилось менее 1700 сельских населенных пунктов, из которых более 80% — это те деревни, села и поселки, где проживают менее 500 человек. Одна из важнейших задач для нас — сделать так, чтобы современные цифровые технологии были доступны каждому, независимо от места проживания», — поделился директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Ранее МТС обновила сеть LTE в деревнях и селах на севере Красноярского края, а также запустила в эфир первые российские базовые станции «ИРТЕЯ» в населенных пунктах Богучанского, Емельяновского и Тасеевского районов, а также в городах Дивногорск и Назарово.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС Красноярский край развитие сетей
--
Публикации по теме:
05.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - обновлена сеть LTE в деревнях и селах на севере края / MForum.ru
17.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - сеть 4G/LTE появилась еще в 7 населенных пунктах Сухобузимского района / MForum.ru
04.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - улучшено покрытие в национальном парке Красноярские Столбы / MForum.ru
26.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - первые БС Иртея установлены в Богучанском, Емельяновском и Тасеевском районах, в Дивногорске и в Назарово / MForum.ru
25.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Красноярском крае - новые БС построены в садовых товариществах Железногорска и Емельяновского района / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: Infinix GT 30 Pro замечен на «живых» фото / MForum.ru
21.05. [Новинки] Слухи: Использование Snapdragon 8 Elite 2 в Xiaomi 16 подтверждено официально / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 14 Ultra со спутниковой связью и HarmonyOS 5 / MForum.ru
20.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: 22 мая Xiaomi представит собственный мобильный чипсет Xring 01 / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты дата анонса Infinix XPad GT и его ключевые характеристики / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Elite Edition в комплекте с Vivo TWS 3e Buds появился в Индии / MForum.ru
15.05. [Новинки] Компоненты: MediaTek Dimensity 9400e представлен официально / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Oppo Pad SE официально представлен в Малайзии / MForum.ru
14.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia Z70S Ultra выходит на международные рынки / MForum.ru
14.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Nova 14 Ultra / MForum.ru
13.05. [Новинки] Слухи: Vivo работает над S30 и S30 Pro mini / MForum.ru
13.05. [Новинки] Компоненты: MediaTek представил Helio G200 с немного более быстрым графическим процессором и лучшим HDR для видео / MForum.ru
13.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 1 VII с компонентами Walkman представлен официально / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Подтверждена дата глобального релиза Realme GT 7 / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: Infinix Xpad GT может получить чипсет Snapdragon 888 / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности об экрана и чипсете OnePlus 15 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Анонсы: Представлен концептуальный смартфон Realme GT с АКБ 10000 мАч / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Samsung Galaxy Z Flip 7 / MForum.ru
07.05. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Vivo X200 FE с экраном 6,31 дюйма / MForum.ru