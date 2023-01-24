5G: В московском метро запустят немножко 5G в этом году

MForum.ru
24.01.2023,
Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на слова главы госкорпорации ВЭБ.РФ. Информацию также подтвердил руководитель Центра компетенций НТИ по технологиям беспроводной связи и интернета вещей на базе Сколтеха Дмитрий Лаконцев, который сообщил, что в 2023 году планируется оснастить российскими базовыми станциями аж... 4 (четыре) станции метро. На каких именно станциях планируется запуск почему-то не сообщается.
Что же, с чего-то начинать нужно, и если 5G получат хотя бы 4 станции, это, наверное, лучше, чем 0 станций. С другой стороны обидно, что 5G в метро на зарубежном оборудовании можно было бы запустить еще в 2021-2022 году, причем масштабно - на сотнях станций. Но не сложилось, правительство выбрало для нас другой вариант развития событий.
Российские базовые станции 5G Сколтех оптимизированы под диапазон 4.8-4.99 ГГц - найдутся ли у абонентов совместимые смартфоны хоть в каких-то "товарных количествах", или это будет запуск больше "для галочки", чем для тех, кто пользуется мобильным интернетом в метро?
Из вопросов, на которые пока нет ответов:
фото: Tochka5G
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теги: 5G пятое поколение метро
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