Российское телеком-оборудование: Каким будет переход на отечественное телеком оборудование

28.12.2022, MForum.ru

Об этом сегодня пишут Ведомости (за пейволлом). Кратко изложу суть.

Согласно планам правительства РФ, изложенном в дорожной карте "Современные и перспективные сети мобильной связи", в 2023 году услугами связи с использованием 5G на базе российских решений смогут пользоваться 100 тыс человек, в 2024 - 300 тыс, в 2025 - 700 тыс, в 2026 - 1,5 млн, в 2027 - 5 млн. За период 2028-2030 число подключений вырастет до 50 млн человек, причем в 16 городах миллионниках (учитывая, что в России на 2022 год только 15 таких городов, видимо в планах появление еще одного города-миллионника в нашей стране, угадайте о каком городе идет речь).

Есть аналогичные планы и на 4G: сети LTE на российском оборудовании появятся в 2025 году и к ним будет подключено 6 млн человек, в 2026 - число подключений вырастет до 10 млн, к 2030 году - до 100 млн.

Таким образом текущая парадигма - строить изначально 5G на оборудовании российского производства (которое пока не выпускается, но будет выпускаться уже со следующего года), а на сетях 4G/LTE вести развитие и постепенное вытеснение иностранного оборудования, начиная с 2025 года.

Что может помешать планам, даже если не брать в расчет различные форс-мажоры и черные лебеди, появление которых вполне вероятно. Это и способность российских предприятий наладить массовый выпуск базовых станций объемом в десятки тысяч штук, это и все еще не решенный частотный вопрос по части 5G. Если забыть о всех этих условиях, то в "идеальной вселенной" планы реалистичны.

Схема запуска будет выглядеть, на мой взгляд, так:

Как только появится рабочее российское оборудование – предположительно, в 2023 г. – сразу же можно будет поднимать первые сети 5G в любом городе. Если они окажутся работоспособными, то в 2024 г. уже можно будет выдвигаться в Москву и другие крупные города.

С 4G будет по-другому. Вероятнее всего, первые российские базовые станции 4G будут ставиться в малонаселенных пунктах с числом жителей около 500 человек и на федеральных трассах, считает Бойко. А замена оборудования, которое стоит в крупных городах, будет происходить уже в 2028–2030 гг.

Российскими инфраструктурными решениями в теории смогут пользоваться не только обычные B2C абоненты, но и крупные корпоративные клиенты - банки, биржи, промышленные предприятия, министерства и ведомства в формате частных (выделенных) сетей pLTE/5G.

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