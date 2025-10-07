Интервью: Дмитрий Лаконцев, Иртея, и Вадим Белов, МТС, рассказали о том как создавалась российская БС Иртея

MForum.ru
07.10.2025,
У коллеги, Максима Горшенина, вышло видеоинтервью, посвященное созданию российских базовых станций сотовой связи с генеральным директором Иртея Дмитрием Лаконцевым и вице-президентом по по телекоммуникационной инфраструктуре оператора МТС Виктором Беловым. Посмотреть интервью можно на разных площадках: Youtube; Rutube; VK
Несколько тейков:
📌 Почему российские базовые станции пока дороже зарубежных аналогов
Отечественные базовые станции Иртея на начальном этапе стоят дороже зарубежных аналогов, однако разница некритична. Об этом заявил вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.
«Разница не такая драматическая – не в разы, и даже не вдвое. Это какая-то разумная цифра для текущего жизненного этапа», – пояснил Белов.
По его словам, более высокая стоимость обусловлена двумя факторами. Во-первых, большими инвестициями в разработку на этапе раннего продукта. Компаниям приходится за 3 года получать опыт, который мировые производители накапливали 20 лет. Во-вторых, влияет объем производства – чем больше серия, тем ниже себестоимость.
«Наша совместная задача – сделать так, чтобы цена на этот продукт была конкурентоспособной в глобальном масштабе», – подчеркнул представитель МТС.
📌 Переход на российские базовые станции не повлияет на тарифы связи
Переход операторов на российские базовые станции не приведет к росту тарифов на связь. Такое мнение высказал вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.
«Цена на услуги связи состоит не только из стоимости базовой станции, но и во многом из стоимости электроэнергии, аренды объектов, стоимости металла, зарплат людей и многого остального», – пояснил Белов.
По его словам, экономика мобильной связи определяется готовностью людей платить за услуги определенную сумму. Чрезмерно дорогие российские базовые станции скорее приведут к тому, что операторы будут строить меньше базовых станций, что может ухудшить качество связи.
«Есть определенная экономика мобильной связи, есть люди, которые платят за эти услуги столько, сколько они готовы платить»
📌 МТС назвала ключевые элементы технологического суверенитета в телекоме
Технологический суверенитет в телекоммуникациях начинается с понимания того, что делать, как делать и из чего делать. Об этом заявил вице-президент по телекоммуникационной инфраструктуре МТС Виктор Белов.
«В каждом направлении технологий есть набор ключевых элементов, без которых нельзя сказать, что ты этим направлением владеешь», – отметил Белов.
Для базовых станций ключевыми элементами являются процессор цифровой обработки сигналов с использованием DSP или ПЛИС, а также силовая СВЧ-техника.
По словам представителя МТС, российская промышленность серьезно продвинулась в развитии производства микроэлектроники после долгого перерыва. При этом он подчеркнул необходимость осознанно относиться к тому, что создать полностью российский продукт сразу невозможно.
«Со временем очень хотелось бы, чтобы каждый винтик был выточен на российском токарном станке, сделанном из отлитого в России металла. В какой-то момент такой день наступит, но на все это потребуется время», – заключил Белов.
Полную расшифровку интервью можно почитать на Yandex.Disk (это не конспект, какие я иногда делаю, а черновая "рабочая" расшифровка, не судите строго за множество опечаток)
--
теги: МТС Иртея отечественное оборудование российские базовые станции интервью
--
