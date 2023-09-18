Регулирование: ФАС против индексации по формуле «инфляция + Х»

18.09.2023, MForum.ru

Тема от газеты «Ведомости», от Марины Тюняевой, касается Стратегии 2035 Минцифры РФ.

Формула «% инфляции + Х%» предложена Минцифры (с подачи операторов, конечно) с идеей, что телекому следует вернуть то, что задолжали отрасли за годы искусственного замораживания тарифов. Потому что связь не может быть дешевой или предоставляться по неизменным ценам годами, когда все расходы оператора растут, как капитальные, так и операционные.

Все мое детство и юность оставалась стабильной цена проезда в метро Москвы - 5 копеек, 30 лет, с 1961 года. Помню как я дошкольником платил за проезд монеткой - пятачком, да еще предварительно можно было попросить у родителей пятиалтынный, забросить его в специальный разменный аппарат на стене, который с великолепным грохотом высыпал взамен 3 пятака - как раз, чтобы пройти в метро всей нашей маленькой семье. Но после 30 лет искусственного удержания цены, в 1992 году это сделалось окончательно невозможным. Так что сейчас проезд в московском метро стоит несколько дороже пяти копеек, причем цены корректируются сравнительно регулярно. И это никого особо не удивляет, что поделать, инфляция и растущие расходы метро.

Зато в десятые годы решили столь же искусственно, как в случае с метро, держать стабильными цены на услуги сотовой связи. Операторы, кстати, тоже отличились. Не раз они подкладывали друг другу свинью в виде демпинговых цен и безумных акций в тех или иных регионах. Предоставляли услуги по сниженным ценам, не отвечающим здоровым бизнес-моделям. И в итоге сформировали имидж «дешевой связи» в России, чем не устают хвастаться чиновники. Хотя оснований для того, чтобы связь в России была дешевой, в общем, нет никаких. Прежде всего потому, что у нашей страны огромная территория, отличающаяся в целом низкой плотностью населения, а еще у российских силовиков - свое понимание «проблем безопасности». Есть еще масса причин - вспомнить хотя бы архаичную архитектуру сетей связи с «зональной», «местной» и т.п. Вспомнить хотя бы нехватку частот.

В итоге имеем то, что имеем - заведомый повышенный уровень расходов российских операторов по сравнению с их коллегами в ряде стран. В этих условиях, было естественным результатом иметь либо очень низкое качество телеком услуг, либо более высокие цены, чем во многих других странах. Как ни удивительно, наблюдается совсем иная картина - расходы на услуги связи пока что занимают весьма незначительную долю в структуре расходов российских граждан, а качество сетей в целом - очень неплохое (если не говорить про отставание в плане сетей 5G и низкие средние скорости мобильного интернета. То есть для LTE они в России высокие, но если бы был 5G, то они могли бы быть в несколько раз выше). Ситуация парадоксальная, что не позволяет считать возможным ее сохранение. Если поставить человека с ног на голову, он может постоять так некоторое время, но годами это делать не получится.

В Минцифры при Максуте Шадаеве попытались начать уходить от схемы искусственного сдерживания тарифов операторов сотовой связи. И даже записали соответствующие планы в Стратегию развития отрасли до 2035 года. Которая в целом - далеко не шедевр, но хотя бы в этой части выглядит разумно.

Но здесь в дело решительно вмешался ФАС. Чиновники ФАС делают вид, что не видят необходимости и обоснованности такого регулирования. И придерживаются своего подхода 2022 года - рекомендации операторам повышать цены не более, чем накопленную с начала года инфляцию, да еще уведомляя об этом ФАС за 2 недели. Вероятно, в ФАС считают, что операторы повышают тарифы раз в год и сразу все. Это не так.

А повышение по формуле «инфляция + X%» в ФАС считают «не соответствующим нормам действующего законодательства», говорят, что это «тарифное регулирование», что это «повлечет за собой необходимость раздельного учета доходов и расходов».

А еще указывают на то, что в инвестиционной деятельности современных операторов расходы на стабильную работу и развитие сетей связи - не были основной долей в 2022 года.

Давайте разбираться. Прежде всего, тарифы на сотовую связь вообще в России не регулируются. Ха-ха-ха… так о чем тогда разговор? Зачем тогда эти окрики из ФАС после любого повышения отдельных тарифов или введения платы за отдельные опции? Причем тут вообще анимонопольная деятельность?

Как обычно, есть закон и есть реалии. Очевидно, что регулирование присутствует, но в худшем варианте - неформальное, закадровое, подковерное. Тарифы не регулируются, но только попробуйте их повысить «необоснованно». А за обоснованностью следят чиновники - в меру своего понимания этой самой обоснованности. Ситуация - идиотская. И если в Минцифры это поняли и решили начать что-то менять, то в ФАС пока что заняли комфортную формальную позицию - «ну, давайте, убедите нас, сами мы не понимаем».

Здесь вы, наверное, ждете от меня банального вывода: операторы в своем праве, Минцифры должно проявить волю и окоротить ФАС.

Более того, я действительно считаю, что если взвешивать формулу «инфляция + Х» на весах, то при небольших Х (в единицы процентов на сегодня), именно эта формула отвечает потребностям рынка. Конечно, без нелепого требования отслеживать, куда пойдет доход от этого увеличения - на инвестиции в сеть, или куда-то еще, оператору виднее, как инвестировать. Государство и без такого накидало всяких хотелок, включая обеспечения сотовой связь в различных медвежьих углах нашей страны, - замучишься исполнять.

А еще впереди попытка перехода на отечественное оборудование. Потребуются чрезвычайно большие затраты операторов в связи и по мере перехода на российские базовые станции, которые окажутся дороже при покупке и, возможно, в эксплуатации, чем импортные, которые используются сейчас, но которые стало сложно и дорого закупать. Еще один из множества аргументов в пользу «инфляция + Х».

Но есть нюанс. Упоминание о котором наверняка вызовет раздражение у владельцев и топ-менеджмента операторов. Извините, но в рамках анализа ситуации, я упомяну и об альтернативном походе.

Нельзя считать, что подход с повышенным темпом роста тарифов - единственно возможный. У государства действительно есть выбор, поддержать ли быстрое повышение тарифов или его сдерживать. Раз уж оно вообще занялось регулированием нерегулируемого.

Операторские отчеты показывают, что абонентская плата не является единственным источником доходов операторов и, в теории, можно требовать от них сдержанного роста тарифов, коль скоро общая рентабельность операторского бизнеса не столь уж низкая (если не сказать - высокая).

Можно потребовать от операторов, чтобы они занимались своего рода кросс-субсидированием связи и мобильного интернета в обмен на право зарабатывать на других направлениях, например, торговлей обобщенными данными абонентов, скорингом, услугами на базе ЦОД и облаков. В таком случае можно удерживать тарифы низкими, не запускать их рост - и пусть связь для физлиц субсидируют растущие доходы от других бизнес-направлений, прежде всего, B2B. Ведь у нас же государство «социального типа»? Кросс-субсидирование, конечно, очень опасная игра, ведь рост расходов бизнеса, как правило, все равно возвращается ростом расходов для населения. Но, по крайней мере, можно будет и дальше рассказывать, что в России очень дешевые телеком-услуги.

Мне этот вариант регулирования совсем не нравится, но он существует.

В статье Марины Тюняевой рассматривается еще один важнейший вопрос - сетевая нейтральность, но я не хочу все смешивать в одном тексте и напишу про это отдельно. \\

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теги: регулирование повышение тарифов рост цен Минцифы Стратегия 2035 ФАС

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