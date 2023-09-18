Регулирование: ФАС против сетевой нейтральности

18.09.2023, MForum.ru

Сетевая нейтральность - тема сложная, далекая от однозначности, сегодня ее затрагивает публикация Марии Тюняевой, Ведомости.

Напомню, суть идеи сетевой нейтральности, которую записали в Стратегию 2035 Минцифры, это отказ от недискриминационного доступа ко всем ресурсам сети интернет с одинаковыми параметрами.

Конечно, «недискриминационный доступ» - это такой идеалистический подход, который вообще никогда не соблюдался. Например, понятно, что для передачи голоса в пакетной сети соответствующим пакетам надо давать приоритет, иначе голосовая связь будет под вопросом. Или, скажем, доступ к торрентам можно давать, пока речь идет о скачивании какого-то даже большого файла, но если абонент начинает качать файлы сотнями и тысячами за месяц, создавая этой нагрузкой на сеть неиллюзорные проблемы для других абонентов, то можно и зашейпить трафик такого абонента, ограничивая выделение ему сетевых ресурсов. Есть и другие исключения, благо «недискриминационный доступ», как и «сетевая нейтральность» в российском регулировании как понятия отсутствовали.

Понятно, что раз начав шейпинги и приоритезации, остановиться трудно и не хочется. Особенно, когда за этим начинает быть различима большая экономика.

Основная операторская проблема на сегодня - «ножницы». Чем дальше по времени, тем больше растут расходы, прежде всего, операционные, операторов, связанные с поддержанием работы сетей связи. А доходы, по крайней мере, в их части, связанной с тарифами, платежами за пакеты - услуги в сегменте B2C, растут медленнее. Это дорога либо к разорению операторов, либо к вынужденному для них переходу к кросс-субсидированию, когда расходы на сеть покрываются из «других источников», а не из доходов от предоставления абонентам ресурсов сети.

Рост выручки операторов от предоставления абонентам ресурсов сети можно было бы обеспечить повышением тарифов для этих абонентов. Идея, как известно, сейчас непопулярная у чиновников. Остается искать другие варианты - где взять средства, чтобы закрыть ими растущий дисбаланс.

Можно пойти в сторону снижения расходов операторов. Например, объяснить энергетикам, что не нужно повышать тарифы на присоединения к энергосетям, на электроэнергию. Но там примерно та же ситуация - эксплуатационные расходы растут, хотелки государства растут, а тарифы повышать соответственно - нельзя. Можно понизить плату за частоты… вот только хочется как раз повысить…

Временное решение найдено - надо взять денег с тех, у кого они есть. Типично левацкая идея. В качестве объекта для экспроприации выбраны IT-компании. Они же богатые, успешные и динамичные. Зачем им деньги?

В качестве механизма предлагается та самая сетевая нейтральность. Хочет Яндекс, чтобы его поисковый трафик обеспечивался ресурсами сети без поражения в правах, либо даже приоритетно - пускай заплатит, да побольше. Хотят VK и Rutube показывать свои видосики - доставайте деньги! Раньше бы взяли с Google и Youtube, но эту тему проехали… теперь, если по кому и бить финансовой дубиной, то по своим IT-компаниям. Пусть разделяют социальную ответственность операторов связи.

К чему это приведет?

К тому, прежде всего, что в выигрыше окажутся зарубежные IT-компании (если не перекрыть доступ к ютюб и гугл) - им платить не придется. К тому, что у российских, в целом пока успешных, IT компаний заберут то, что им нужно, чтобы оставаться успешными - высокую доходность. Не будет высокой доходности, не будет высоких доходов персонала, не будет высокой динамики развития - того, что удерживает специалистов от выбора более лучших условий для реализации своих востребованных во всем мире талантов.

Не буду долго на эту тему распространяться. Идеи кросс-субсидирования - плохие. Они искажают экономику. Развиваться должно то, за что платят, то, за что некому заплатить, развиваться не должно. Кросс-субсидированием можно заниматься в рамках распределения собранных налогов, но налоги нынче ушли … на другое.

Что имеем сегодня?

Минцифры, где прониклись идеей сетевой нейтральности, не найдя лучших решений. И ФАС, в котором пока что не прониклись и возражают. Поскольку с налогами ситуация в ближайшее время, похоже, не улучшится, сильные мира сего поддержат позицию Минцифры, а ФАС вынужден будет уняться. Это не лучшее решение, но в сложившихся условиях о лучших решениях говорить и вовсе не приходится. Худшим будет, если и эта ситуация «подвесится» на многие месяцы, как у нас бывает. Потому что пока ведомства «регулируют», операторам нужно продолжать работать. Желательно без сбоев.

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теги: регулирование "сетевая нейтральность"

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