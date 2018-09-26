Пятое поколение: Конспекты: Как в ВымпелКом относятся к технейтральности, и что думают о создании "инфраструктурного оператора" 5G в России

26.09.2018, MForum.ru

Сегодня в рамках демонстрации фрагмента сети 5G в Москве компаниями Билайн (ВымпелКом) и Huawei, Василь Лацанич, генеральный директор Билайн, среди прочих ответил на два интересных и важных вопроса. Представляю для вас мой конспект.

Вопрос: Как в ВымпелКом относятся к теме так называемой "технологической нейтральности" или равного доступа к любым сетевым ресурсам?

ВЛ: Давайте попробуем подойти к этому вопросу с логически-технологической стороны.

Дело в том, что "сетевая нейтральность" является не просто какой-то регуляторной прихотью, до какой-то степени это необходимость. Я сейчас буду производить очень упрощенные расчеты, чтобы показать логику ситуации. Цифры будут неточными, но они вполне адекватно проиллюстрируют нам, с чем мы сейчас имеем дело.

Обычный сектор базовой станции GSM может поддерживать до 60 одновременных голосовых соединений абонентов сети GSM. То есть до 60 человек, находящихся в зоне покрытия этого сектора базовой станции, могли разговаривать одновременно.

При переходе к сетям 3G парадигма немного изменилась. Голос остался, но к нему добавилась передача данных, также создающая нагрузку на сектор. Улучшились каналы опорной сети, как правило, на базовую станцию соединял с сетью канал с пропускной способностью 100-200 Мбит/c. Для нормального пользования сетью 3G в среднем хватало 1 Мбит/c на абонента. Таким образом одна базовая станция могла обеспечить одновременную работу порядка 100 человек, разговаривающих или использующих передачу данных. При распределении ресурса примерно одинаково на всех.

К моменту, когда появилась технология LTE, подавать на базовую станцию всего 100 Мбит/c было бы уже несерьезно, операторы стали переподключать базы к каналам со скоростью порядка 1 Гбит/c. Сейчас зачастую абоненту, подключившемуся к сектору базовой станции LTE доступные скорости в несколько десятков Мбит/c, примерно от 30 до 70 Мбит/c. Для простоты расчетов, возьмем за среднее потребление 50 Мбит/c, нетрудно подсчитать, что один сектор обеспечивает возможность одновременного подключения лишь до 20 потребителей. Если их становится больше, комфортность пользования услугами заметно снижается.

Базовая станция 5G может обеспечить в канале к потребителю до 2 Гбит/c! Но если к базовой станции подведен всего 1 Гбит/c, то выходит его может забрать даже 1 пользователь. Да, именно так, достаточно 1 потребителя, чтобы задействовать всю пропускную способность канала одной базовой станции. Либо, мы должны ее делить между абонентами, ограничивая ресурс, доступный одному абоненту. Вот здесь и возникает вопрос, как следует делить емкость.

Казалось бы, самый простой способ этого разделения - это "всем поровну". В этом случае, достаточно будет все тех же 20 абонентов 5G, чтобы они заняли весь канал 5G, получая те же скорости, что и в сети LTE. Но у них уже совсем иные устройства, иные приложения. Иногда, для каких-то приложений, им нужны будут скорости выше, чем 50 Мбит/c.

Представьте себе ситуацию. На одной базовой станции, на одной емкости канала, есть два пользователя. Один развлекается, например, запустил онлайн-порно. А второй в это время пытается воспользоваться какой-то критически важной услугой, требующей широкого канала. Правильно ли будет предоставлять им канал одинаковой ширины?

Технологически сети допускают определенную приоритезацию тех или иных приложений, или тех или иных направлений трафика, например, доступ на портал Госуслуг может пользоваться более высоким приоритетом. Технологически это сейчас возможно сделать.

Разумеется, необходимость в приоритезации появляется не тогда, когда нагрузка на базу слабая, до определенного уровня можно придерживаться модели "каждому по потребностям" или равноправной модели. Но когда нагрузка на базу становится высокой, разумно с технологической точки зрения вводить различные приоритеты для тех или иных видов трафика, для тех или иных ресурсов сети интернет. С тем, чтобы до последней возможности обеспечивалась работа критически важных приложений, например, чтобы можно было вызвать скорую помощь даже если для этого придется на некоторое время снизить разрешение просматриваемого другим абонентом видеофильма.

И чем больше трафика потребляют абоненты, тем актуальнее для оператора возможность регулирования приоритетов. Поэтому вряд ли можно рассуждать о правильности или неправильности технейтральности. Сейчас мы еще не вполне столкнулись с проблемой быстрого роста потребляемого трафика. Но по мере того, как потребление трафика абонентами растет, без приоритезации может оказаться невозможным обеспечить функционирование сетей связи 5G. Для того, чтобы не столкнуться с этой ситуацией, необходимо заранее доработать регулирование в вопросе о технологической нейтральности.

Вопрос: Что в Билайн думают по теме "инфраструктурного оператора", стоит ли идти этим путем, или следует предоставить операторам равные возможности развертывания сетей 5G?

ВЛ: Мы готовы строить сети 5G в России в разных конфигурациях. Чем раньше, тем лучше. Мы однозначно хотели бы поддержать, как возможность совместного строительства, так и обязательное присутствие на рынке конкуренции. vБлагодаря конкуренции, мы сейчас имеем в России одно из самых разветвленных мобильных сообществ, передовые услуги, сравнительно недорогие. Именно потому, что развитие не пошло по модели, когда кто-то один строит сеть, а затем дает к ней доступ кому-то, выбирая неизвестно по каким принципам, кому его предоставить, а кому нет. Нет. Все, что у нас есть сейчас, построено благодаря тому, что на рынке действовала жесткая конкуренция, которая стимулировала желание операторов быть первым и лучшим, желание привлекать потребителей, пусть даже за счет немалых усилий и затрат. Привлекать покрытием сети, ценой услуг, рекламой и другими факторами. Уверены, что этот проверенный подход следует сохранить.

Есть и вторая причина, которая говорит не в пользу "инфраструктурного оператора". Дело в том, что сеть 5G строится не на пустом месте. Напротив, особенно на первых порах, она будет по-сути надстройкой над сетью 4G/LTE.

В Китае сейчас на сетях 5G/LTE используют для обслуживания абонентов прием, который называют "двойной канал". В направлении к абоненту данные передаются по сети 5G, в направлении от абонента к базовой станции - по сети 4G/LTE. Чтобы реализовать такую модель работы, требуется соединить и синхронизировать оборудование сетей 5G и 4G. Если инфраструктура 5G будет принадлежать одному оператору, то крайне сложной окажется задача синхронизировать ее с оборудованием 4G каждого из операторов. Намного проще решается задача синхронизации, если и оборудование 5G и оборудование 4G принадлежит одному оператору и установлено на одной площадке, как правило, на одной и той же "ёлке", как на жаргоне именуют вышку сотовой связи.

Так что вопрос о том, как лучше строить 5G, это не политический вопрос, и решать его должны не политики. Это вопрос технологический, и его оптимальное решение очевидно. Мы с удовольствием начнем строить сеть 5G в диапазоне 3.4-3.8 ГГц, если у нас будет возможность пользоваться этими частотами.

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