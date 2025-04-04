5G: В Беларуси будет 5G, но не будет конкуренции

04.04.2025, MForum.ru

Указом №139 президент Беларуси предусматривает создание в стране сети сотовой связи 5G, но по модели "единого инфраструктурного оператора" (ЕИО), которая практически не нашла распространения в мире.

В этот проект будет включена и действующая в Беларуси "единая сеть" LTE.

Модель единого инфраструктурного оператора подразумевает, что сеть строит и развивает один участник рынка, а все остальные операторы, по сути, являются "виртуалами" на этой инфраструктуре, соревнуясь в маркетинге.

На период до 31 декабря 2034 года валовая прибыль инфраструктурного оператора освобождается от налога на прибыль.

Земельные участки для строительства и обслуживания объектов единой сети и инфраструктуры предоставляются ЕИО в аренду сроком на 99 лет без аукциона и взимание платы за право аренды.

ЕИО получает и ранее выделенные под LTE частоты 2500-2570/2620-2690 МГц, но, главное, 100 МГц TDD в полосах 3400-3800 МГц, а также 50 МГц TDD в 2570-2620 и 30 МГц FDD в 703-733 / 758-788 МГц.

За исключением выбора модели "единого инфраструктурного", очень разумные действия, которые позволят быстро построить в Беларуси сеть 5G и начать предоставление услуг. Печально, что соседи РФ находят возможности выделения частот 3.4-3.8 ГГц для 5G, тогда как в нашей стране это оказалось невозможным.

по материалам president.gov.by.

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