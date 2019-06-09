Телеком: Конспекты. Панель Ведомостей. Часть 7. Алексей Корня. Частоты, лицензии, равные права

09.06.2019, MForum.ru

7 июня на ПМЭФ проходила Дискуссионная сессия Ведомостей "Новый телеком: расширяя границы отрасли", посвященная цифровой экономике в целом и роли телекома в ней в частности. Представляю мой конспект встречи (он разбит на фрагменты, которые опубликованы последовательно).

Ведущий: Алексей Корня, три основные проблемы и как их решать?

Алексей Корня, президент ПАО МТС: Не могу не коснуться тех вопросов, которые обсуждались. Если говорить о проблемах, то хотя бы две обозначу, которые нас волнуют.

Первое, что здесь уже звучало, это 5G. Некое видение, концепция, движение.. Мы здесь сидим, обсуждаем будущее, а два дня назад, когда мы подписывали с коллегами из Huawei соглашение - MoU по 5G, в Китае было выдано четыре лицензии на 5G, на четырех игроков. Причем мы знаем, что основных игроков в Китае 2-3, а лицензий выдали четыре.

В эти же дни завершается аукцион в Германии по распределению частот 5G, где все игроки рынка получают свои частоты 5G. Не знаю ни одной страны в мире, которая в ближайшее время планирует запуск 5G и где при этом планируется запуск одной сети 5G какого-то одного игрока рынка.

Такого нет нигде и тому есть огромное число предпосылок! Технологические, о которых говорил Василь Лацанич. 5G работает только вместе с 4G. Есть standalone концепт (SA), но намного лучше на сегодня с точки зрения стоимости, с точки зрения покрытия строить сеть NSA, то есть 5G поверх сети 4G.

Конкуренция, безопасность - все это предпосылки в пользу выдачи лицензий и частот каждому из существующих операторов. Я был на конференции по кибербезопасности. Мы должны понимать, что существуют прецеденты, сети падают. У нас к счастью не падали, но такие случаи бывают. И тут же идет миграция на вторые, на третьи сети, у людей сохраняется возможность связи. Если у нас будет одна сеть 5G, как мы будем решать вопрос ее устойчивости и безопасности?

Разумеется, как регулятор скажет, к тому мы и будем прислушиваться. Если скажут, что вот так, только так можно двигаться в сторону 5G, ну, мы скажем, что согласны... Тем не менее, мы с Василем доносим наше видение, которое нам представляется правильным. Мне кажется, что мы с ВымпелКом об одном говорим. Что принципиально важно распределение частот на операторов, на существующих игроков. А мы уже найдем модели, как нам дальше взаимодействовать. Так было и в 3G, и в 4G. И так весь мир идет по пути 5G. И это разумный концепт. Он не противоречит тому, что появится единый инфраструктурный оператор. Если кто-то единый будет заниматься вопросами расчистки или вопросами взаимодействия, это может иметь место.

Но важно понимать роль единого инфраструктурного оператора. И то, как он будет создаваться. Потому что одно дело - заниматься вопросами взаимодействия, а другое дело - управление сетями. Это разное. У операторов у самих есть компетенция управления сетями, хотелось бы, чтобы они этим и продолжили заниматься.

Я не говорю о том, что противоречия кардинальные. Но понимание роли инфраструктурного оператора для нас принципиально. Принципиально, чтобы частоты были выданы на каждого конкретного оператора. Инфраструктурный оператор, если его создавать, должен быть каким-то новым образованием, потому что уже созданное СП, где гендиректор от Ростелекома, а технический от МегаФона... а потом нам говорят, ну, если хотите, то заходите.... На каких условиях? Такая постановка вопроса...

Мы готовы, если таково видение регулятора..., но тогда давайте договариваться, какие роли у кого в СП, как это будет выглядеть. Вот мое видение.

Здесь ранее шла речь об АНО "Цифровая экономика" и о взаимодействии в рамках этой ассоциации. Во-первых, я хотел бы высказать большую поддержку тому, что такая площадка вообще появилась. Потому что на самом деле это очень важно, когда есть диалог бизнеса и регулятора. И это очень хорошо. Мы можем, конечно, спорить, насколько это эффективно работает, но интенция безусловно правильная. И мы активно принимаем участие. В общем, замечательное образование.

Всегда, когда есть что-то новое, есть и "но". И не хотелось бы, чтобы было так - вот мы здесь взаимодействуем, все замечательно, но сейчас вот мы говорим о том, что выносится на президиум правительства концепция развития 5G, которая подразумевает создание единого инфраструктурного оператора. А ведь мы говорим, постоянно озвучиваем свою позицию. Наша позиция прозрачна, понятна, я ее повторял. Услышали? Не услышали? В итоге мы не понимаем, что за концепция вынесена, как она вынесена? Что она предполагает, какое будет принято решение, куда мы все побежим?

А ведь любое решение, которое примет регулятор, это правила игры в которую мы готовы играть. Важно, чтобы эти правила появились как можно скорее и при этом оказались как можно лучше.

Также важным вопросом является доступность спектра. Очень важно создать и обеспечить некую программу, чтобы операторам был доступен хотя бы стратегически важный спектр частот. Может быть не сегодня, но в горизонте 3-4 лет. Но начинать работу нужно уже сегодня, чтобы это случилось хотя бы через какое-то время.

Я был в Корее. Там все операторы, опять таки, запустили сети 5G. Причем уже 60% населения покрыто 5G. Это, конечно, вопрос конкуренции, плюс очень высокие доходы, - к вопросу о полезности конкуренции. Разумеется они все оборудование 5G поставили на существующих сайтах 4G. При этом у них полосы 100 МГц, 100 МГц и 80 МГц в C-band (3.4-3.8 ГГц). Смотрю на это и сердце кровью обливается...

Что еще хотелось бы сказать. Какие еще вызовы мы видим? Это то о чем также говорили Василь и Геворк. Мы видим, что телекомы выходят за пределы того пространства, где они были до сих пор. И здесь мы сталкиваемся с регулированием. Прессинг регулирования под которым мы находимся, принципиально отличается от регуляторного давления на тех, с кем мы конкурируем. Мы начинаем конкурировать с Яндексом, с Тинькофф. Мы видим, что те требования к персональным данным, которые у нас есть, совершенно не распространяются на других участников рынка.

ФАС пытается поднимать регулирование вопроса стоимости SMS. А вопросы практически монопольного владения Яндексом поисковиком на рынке, как это регулируется?! По билетному рынку мы видим, что просто выдается в первые строки поиска Яндекс.Афиша и так далее. Используется монопольное положение на рынке поиска. И это никак не регулируется!

Есть какие-то области, где в силу истории все регулируется, а есть те, где нет регулирования. И в итоге мы оказываемся в неравных условиях и вынуждены конкурировать с каким-то гандикапом. Хотелось бы, чтобы было какое-то движение в выработке единых правил игры. Причем хотелось бы для всех большей свободы, а не большего для всех строгого регулирования и ограничений. Чтобы всем давали один уровень свободы предпринимательства. Чтобы создавать добавочный уровень стоимости, чтобы была возможность реализовать те замечательные инициативы, которые у нас есть.

Ведущий. Ты озвучил конкурентные преимущества других игроков на этом рынке. Понятно, что все сейчас конкурируют за цифровые услуги. Где конкурентное преимущество телекома? Безусловно у телекома есть конкурентные преимущества в области инфраструктуры. Но компетенции в цифровых услугах требуются совершенно другие. Насколько вообще работает процесс генерации новых идей и выхода в цифровые сервисы?

Алексей Корня, президент ПАО МТС: Думаю, что одно из важных конкурентных преимуществ, которые есть у телекома, состоит в том, что компании могут, что называется "переизобретать себя". Понятно, что у нас есть чуть другая legacy, нежели чем у интернет компаний. Понятно, что строительство инфраструктуры значительно отличается от создания цифровых продуктов. Но телекомы доказывали, на всем протяжении истории, что они способны меняться, отвечая на вызовы времени. Мы создаем цифровые продукты, которые оказываются востребованы. Для этого требуются культурные изменения, организационные изменения, изменения в человеческом капитале.

Например, наше предложение Мой МТС, самообслуживания. Одно из самых популярных российских предложений. Намного популярнее, чем тот же Тинькофф. Этот продукт полностью нами создан, мы его реализуем. Есть и другие продукты, которые показывают, что мы вполне успешны в создании цифровых сервисов. И мы верим в то, что это потому, что наша культура предполагает высокий уровень адаптивности.

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теги: телеком ПМЭФ конспекты Ведомости 5G регулирование пятое поколение