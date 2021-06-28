Конспекты: Текущая ситуация с 5G в мире глазами Qualcomm

28.06.2021, MForum.ru

Компания Qualcomm 23 июня 2021 провела закрытый круглый стол, посвященный 5G. Для вас – конспект встречи, подготовленный Алексеем Бойко, MForum.ru

Первый из конспектов – по выступлению Игоря Харлашкина, директора по развитию бизнеса Qualcomm в России.

Игорь Харлашкин: Моя часть презентации будет посвящена текущему состоянию индустрии 5G в мире «глазами Qualcomm». Немного затронем ситуацию в России. Мой коллега Сергей Карманенко, директор по продуктовому маркетингу расскажет о перспективах, о ближайшем будущем.

Ситуация с 5G в Европе наиболее интересная и близкая для нас в России, но начать все же стоит с краткого обзора глобальной ситуации с 5G в мире.

Общие цифры увеличиваются буквально с каждым днем. Идет ускорение проникновения 5G.

Первая из цифр – в мире более 150 операторов уже запустили коммерчески доступные сети 5G. Еще более 305 операторов инвестируют в 5G, ведут пилоты, развертывания, готовятся к оказанию коммерчески доступных услуг 5G.

Согласно прогнозам, уже в 2023 году в мире будет насчитываться более 1 млрд коммерческих подключений к сетям 5G! Это позволяет говорить о том, что технология 5G развивается более высокими темпами, чем технология LTE, которой на преодоление рубежа в 1 млрд подключений потребовалось на 2 года больше, если отсчитывать от запуска первой коммерчески доступной сети 5G.

Как выглядит ситуация с коммерциализацией сетей 5G в Европе?

На картинке выше – множество логотипов европейских операторов, которые уже запустили более 75 сетей 5G в 28 странах. 5G это де факто массовый стандарт.

Мы все знаем текущий статус ситуации с 5G в России, так что буду краток. Подчеркну, что в нашей стране были проведены многочисленные тесты, некоторые продолжаются и сегодня. Тесты 5G в России идут уже несколько лет.

На картинке слева – пресс-релиз МегаФон, когда мы совместно с Nokia запустили тестовую зону 5G в миллиметровом диапазоне частот во время ЧМ2019 в Санкт-Петербурге. На второй картинке слева – совместные с МТС и Nokia тесты 5G в Москве. С МТС, с Tele2 у нас было много тестовых активностей. На Тверской улице в Москве развернута тестовая сеть, в том числе, в миллиметровом диапазоне (здесь и здесь). Билайн в 2020 году показал гейминговое применение 5G на тестовой сети 5G в Санкт-Петербурге.

Во всех этих текстовых активностях мы, Qualcomm, участвуем.

На сегодня только актуальные абонентские устройства с поддержкой 5G на базе флагманской платформы Snapdragon Qualcomm 8-й серии с трудом помещаются на одном слайде. Это устройства, доступные европейским абонентам.

А здесь показаны смартфоны с поддержкой 5G на базе флагманской платформы Snapdragon Qualcomm 7-й серии, доступные в Европе.

Хочу обратить ваше внимание на появление новых форм-факторов и новых моделей использования 5G.

Ведущие операторы мира все активнее занимаются обогащением своих продуктовых линеек XR Viewer-ами, то есть устройствами, дополняющими реальность.

Во всех четырех примерах на слайде – речь об использовании XR Viewer nreal. Устройство наиболее привлекательное как по дизайну, так и по его возможностям.

В Японии запущены услуги на базе XR Viewer в коммерцию с декабря 2020 года, еще ранее, в августе 2020 года запущены аналогичные услуги в Корее. Европа чуть запаздывает, но и там в начале 2021 года появились соответствующие услуги от Vodafone и Deutsche Telekom.

Индустрия идет вперед, находит новые идеи для применения дополненной реальности (AR). Vodafon, например, рекламирует на своем сайте предложение дополненной реальности для интересующихся готовкой.

Суть услуги – вы одеваете очки виртуальной реальности, видите, что вы готовите, профессиональный повар рассказывает, что и как следует делать. Как правильно добавлять ингредиенты, например, как правильно добавить муку, разбить яйца и т.п.

Другая модель использования 5G, очень перспективная, это использование 5G для организации фиксированного беспроводного доступа к интернету.

Мы пытаемся изменить распространенное восприятие 5G, как технологии «только для города» или «только для бизнеса», для хотспотов, для мест, где собирается огромное число людей, где действительно не хватает текущей емкости 4G/LTE.

5G для фиксированного беспроводного доступа это та модель использования, на которую я бы хотел обратить ваше внимание. Мы иногда говорим даже о том, что это новое killing application («убойное приложение»), которого все так ожидали.

Это услуга, которая беспроводно обеспечивает подключение к интернету с параметрами, во многом напоминающими подключение с использованием ВОЛС.

Почему мы в Qualcomm уделяем такое внимание фиксированному беспроводному доступу?

По прогнозу Ericsson Mobility Report, к 2026 году четверть всего мобильного трафика будет приходиться на фиксированный беспроводный доступ. 25%!

Почему мы говорим про 5G и FWA (фиксированный беспроводный доступ)?

Давайте на этот раз посмотрим на FWA с технической точки зрения. Во-первых, это глобальная унифицированная платформа. В ней используется новый глобальный стандарт с улучшенным интерфейсом, новое радио 5G NR, OFDMA.

Для 5G доступны новые и зачастую значительные полосы частот, чем было в случае стандартов всех предыдущих поколений.

Важная особенность 5G Release 15 – это появление диапазона миллиметровых волн, появление новых, значительных полос частот в этих диапазонах – от 24 ГГц и выше. Огромные полосы частот стали доступны с появлением 5G NR. Это позволяет строить сети с гигантской емкостью, с гигантской пропускной способностью. Емкость появляется в том числе за счет внедрения поддержки Massive MIMO в диапазонах ниже 6 ГГц и технологии формирования луча в миллиметровом диапазоне частот.

Пример использования технологии фиксированного беспроводного доступа показывают британские операторы BT и EE.

Операторы предлагают своим клиентам, у которых нет фиксированного интернет-доступа и слабое индор покрытие, создание так называемых хабов. Снаружи помещения устанавливается аутдор радиомодуль, на рисунке он показан как небольшая прямоугольная белая коробочка. Этот девайс ориентируют на ближайшую базовую станцию 5G, которая находится как правило в зоне прямой видимости. Интернет, полученный в сети 5G раздается «колонкой» - Wi-Fi роутером, который устанавливается внутри помещения.

На сегодня у Qualcomm более 30 OEM партнеров, которые производят CPE (роутеры 5G/Wi-Fi) для использования в помещениях. На картинке представлены бренды и образцы.

Другой форм-фактор, который появился с приходом 5G, это подключенные автомобили.

Нетрудно заметить, что планы по обеспечению подключенности автомобилей стали массовыми только в период «двадцатых» годов, до этого, пока в их распоряжении была только технология LTE, массового перехода к подключенным автомобилям не было, только 2 автопроизводителя внедряли подключенность в свой модельный ряд.

Почему автопром немного запаздывает, если сравнивать планы внедрения 5G в автомобили и внедрения этой технологии в смартфоны и CPE?

Дело в том, что цикл производства, цикл дизайна для автомобилей – заметно больше, 5-7 лет проходит от идей новой модели до ее коммерческой доступности.

Тем не менее, в ближайшие 2-3 года мы ожидаем появления 5G и в автомобилях. Прежде всего, это позволит развивать самые разные телематические приложения.

Расширяются возможности навигации, развлечений, получения мультимедийного контента.

В ближайшее время подключенные автомобили с поддержкой 5G станут выпускать уже более 18 автопроизводителей, среди которых будет много крупных участников рынка, таких, как BMW, Ford и Wolkswagen.

Как я уже упомянул, технология 5G дает большие преимущества по сравнению с технологией 4G/LTE. Особенно интересными мне представляются телематические приложения. Но этим, конечно, не ограничиваются те возможности, которые дает новый канал.

Напомню, моя презентация – о том, где мы сейчас находимся и как движется вперед Qualcomm применительно к дорожной карте 5G.

Эта и несколько следующих картинок иллюстрирует, как развивается технология 5G с годами и как при этом растут ее возможности.

Представим это развитие, как автомобильное путешествие. Мы сели в автомобиль и отправились к сияющим высотам технологии 5G. Первая остановка была на точке 5G NSA – так принято называть неавтономные сети 5G, являющиеся по сути надстройкой над сетями 4G/LTE. Это ситуация, когда 5G, подобно багажнику автомобиля, нагружается на кузов автомобиля 4G/LTE. В этом случае используется собственный радиоинтерфейс 5G, но при этом все данные и сигнализация пропускаются через ядро сети 4G/LTE. Задействуются новые частотные диапазоны, например, n78 3,5ГГц.

Если мы посмотрим, какие дальнейшие шаги нас ожидают, это вторая остановка – динамическое распределение спектра (DSS), когда существующий радиоинтерфейс и частотный ресурс могут использоваться и для 4G и для 5G.

Частотный ресурс при этом распределяется динамически, в зависимости от того, сколько абонентов и с какими устройствами находятся в той или иной точке покрытия сектора.

Те, кто следит за телеком-прессой, знает, что чем далее, тем более, все активнее идет разговор о миллиметровом диапазоне частот (mmWave). Мы в России об этом активно говорим уже около 3 лет, но сейчас в индустрии вы обязательно заметите существенный сдвиг фокуса внимания на миллиметровый диапазон. Уже есть опыт американского оператора Verizon, который начал запускать сеть 5G с использованием миллиметрового диапазона частот на самой ранней стадии. Есть опыт четырех операторов Японии, которые также активно работают с mmWave. Cейчас эта волна добралась до Европы, и вы сможете наблюдать как вырастет число посвященных этой теме публикаций, анонсов, особенно в течение недели MWC2021.

Миллиметровый диапазон частот, это неотъемлемая часть технологии 5G. У него есть свои особенности, формирующие сложности его использования, но первично то, что это возможность предоставить операторам значительные полосы частот, которые практически невозможно на сегодняшний день найти в диапазонах ниже 6 ГГц.

Широкая полоса частот – это мощное преимущество для оператора. В связи с mmWave стоит упомянуть активности МегаФон.

Этот оператор летом 2021 года запустил две тестовые зоны – одна из них расположена в центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте, охватывает порядка 10 кв. км. Вторая тестовая зона 5G была расположена в павильоне ПМЭФ.

На Невском была задействована технология DSS. Задействованные комбинации частот, доступные компании МегаФон, позволили на коммерчески доступном смартфоне Xiaomi Mi 11 Light 5G с поддержкой DSS получать скорости вплоть до 1 Гбит/c.

Во второй тестовой зоне были задействованы 800 МГц диапазона n258. В качестве смартфона с 5G использовался единственный коммерчески доступный в России смартфон с поддержкой совместимых частот миллиметрового диапазона – Motorola EDGE Plus. На нем наблюдались скорости скачивания данных до 4 Гбит/c.

Также были показаны другие терминальные устройства 5G с поддержкой миллиметрового диапазона частот – CPE и мобильный компьютер Acer Spin 7 со встроенной поддержкой 5G/LTE, включая поддержку диапазона миллиметровых частот.

Мобильный компьютер с 5G mmWave был задействован на площадке НТВ в павильоне ПМЭФ. С этого компьютера происходило управление роботом, который применяется для ТВ-съемки. Данные с камеры передавались через канал 5G для дальнейшего рендеринга. Площадка активно использовалась для съемок интервью. Техника честно отработала несколько дней в нон-стоп режиме. В качестве инфраструктурного оборудования использовалось оборудование Nokia в павильоне ПМЭФ. В центре города было задействовано оборудование Huawei.

Наша последняя остановка в воображаемом дорожном путешествии – это остановка там, где находится индустрия непосредственно в этом году. Можно также поговорить и о планах на ближайшую пару лет.

Это автономная архитектура 5G SA. Сеть с собственным ядром и без использования сетей предыдущих поколений.

Подробнее об этом расскажет Сергей Карманенко, директор по маркетингу Qualcomm Европа.

(но это будет в отдельной презентации).

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теги: телеком Qualcomm 5G Snapdragon пятое поколение