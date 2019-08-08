Телеком: Tele2 продемонстрировала пилотную сеть 5G band 257 в салоне на Тверской. Часть 1. Выступления и показы

05.09.2019, MForum.ru

Что нам показали? Показали работу радиомодуля 5G Ericsson AIR 5121 B257A, работающего в диапазоне миллиметровых волн 26 ГГц band 257 с полосой 200 МГц, установленного в салоне оператора Tele2 на Тверской. Модуль подключен к пилотной сети 5G NSA. Работу сети демонстрировали с помощью инженерного терминала на базе платформы Qualcomm (X50), который при некоторой доле воображения можно считать смартфоном-переростком, а также с помощью некоммерческого мобильного роутера 5G/Wi-Fi - WNC тайваньской компании Wistron.

Салон Tele2 на ул. Тверская д.25/9, где действует indoor радиомодуль Ericsson 5G.

Поутру здесь немноголюдно, если не считать собравшихся на просмотр журналистов.

В салоне установлен один радимодуль 5G Ericsson AIR 5121 B257A, работающий в диапазоне миллиметровых волн 26 ГГц band 257.

радимодуль 5G Ericsson AIR 5121 B257A, работающий в диапазоне миллиметровых волн 26 ГГц band 257

Кстати, завод Ericsson в Эстонии, где собирают эти радиомодули, это современное роботизированное предприятие. Стоит отметить, что в плане промышленного дизайна и эргономики радиомодули Ericsson заметно отличаются в лучшую сторону от грубых форм, присущих радиорешениям Huawei.

Коллеги за работой

Встречу открыл Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям Tele2 Россия.

Кирилл Алявдин, директор по корпоративным коммуникациям Tele2 Россия

Кирилл напомнил собравшимся, что 8 августа в партнерстве с компанией Ericsson оператор Tele2 первым в России запустил в Москве тестовую (и реально работающую^^) зону 5G. 23 августа совместно с коллегами из Ericsson и Qualcomm были проведены первые тесты пилотной сети с помощью предкоммерческих устройств 5G, поскольку "как вы знаете, коммерческих устройств 5G band 257 в России еще не существуют". Далее было упомянуто, что сети 5G будут технологической основой для реализации программы "Цифровая экономика", что Tele2 это активный технологический партнер московского правительства по развитию цифровой среды в городе. А потому первое слово было предоставлено чиновнику, Александру Горбатько, замруководителя департамента информационных технологий города Москвы.

Александр Горбатько, замруководителя департамента информационных технологий города Москвы

А.Г.: Сегодня исторический день. Мы хотя и предкоммерческие, но оператор показывает те устройства, которые в дальнейшем войдут в нашу жизнь. Ими будут пользоваться жители Москвы и, надеюсь, не только Москвы и конечно бизнес. Который уже в реальности сможет протестировать как работают современные технологии, которые будут в дальнейшие годы разиваться и использовать их для создания новых продуктов, новых сервисов. Цифровая экономика невозможна без создания цифровых дорог. А связь является этими дорогами, которые объединят большое количество сервисов , продуктов, людей и бизнесов в виртуальном и большом мире.

Та пилотная зона, которая запущена на Тверской, благодаря компании Tele2, будет функционировать постоянно. Ей выделены для этого частоты в миллиметровом диапазоне. И компании, жители, смогут протестировать устройства, которые работают в данном диапазоне, в данной локации на Тверской. Напомню, в Москве запускается четыре пилотных зоны 5G в этом году, в этом участвуют все четыре оператора. А Tele2 - флагман, прямо в центре Москвы, на Тверской запускает.

Говоря об устройствах, стоит отметить, что они конечно же будут развиваться. Правительство Москвы также на это активно смотрит. Кроме того, что мы поддерживаем операторов. Вот у Tele2 более 60 объектов находятся на зданиях и в помещениях правительства Москвы. Задача правительства это способствовать тем инвестициям, которые вкладывают операторы в Москву, уменьшать административные барьеры. Мы очень плотно работаем с федеральными структурами, такими, как Роскомнадзор, Роспотребнадзор. Которые активно вместе с нами изменяют подходы к разрешительной документации, необходимой для развития инфраструктуры операторами связи. Быстрее строятся сети, быстрее могут окупиться те инвестиции, которые операторы делают в Москву.

Алексей Телков, технический директор Tele2.

Алексей Телков, технический директор Tele2 Россия (справа). В руках у Алексея мобильный роутер Wistron WNC 5G/WiFi. Это некоммерческий образец, роутеры WNC Qualcomm и Ericsson используют в тестах и демонстрациях 5G.

А.Т. Давайте начнем с самого приятного. С того, что хочется повторять и повторять. Мы первыми в Москве запустили пилотную зону 5G. Мы этому очень рады. Зона действия пилотной сети 5G Tele2 - от Кремля до Садового кольца вдоль Тверской улицы. Она работает и будет работать еще достаточно долго. А этот салон будет хабом, где мы будем демонстрировать новые технологии по мере их появления.

Немного про технику. Сеть мы запустили в диапазоне 28 ГГц (АБ: здесь нужны замечания. Сеть запущена в диапазоне band 257, а его принято называть диапазоном 26 ГГц. Этот диапазон занимает полосу от 26.5 до 29.5 ГГц. И говоря о 28 ГГц Алексей имеет в виду, что выданные Tele2 для пилотной зоны 200 МГц спектра расположены в районе центральной частоты 28 ГГц (предположительно от 27600 до 27799 МГц). Тем не менее, правильно называть этот диапазон не 28 ГГц, как называют американский диапазон band 261 (27500-28350), а 26 ГГц band 257) в конфигурации NSA. То есть пилотная сеть 5G опирается на нашу существующую сеть LTE band 7.

Не могу не сказать пару слов про нашу сеть LTE. Она у нас хорошая. Мы два года подряд лидируем по объемам вновь сооружаемых базовых станций LTE. Нам осталось построить всего 1500 базовых станций LTE, чтобы стать по этому показателю вторым в России оператором. Почему это важно? Потому, что пока мы здесь смотрим в будущее, люди пользуются сетями LTE.

Вернемся к 5G. Что нам удалось сделать - нам удалось построить outdoor зону 5G. Нам удалось, это было несложно, повесить в салоне базовую станцию 5G. И прежде всего мы протестировали возможности сети по скорости. Спасибо компании Qualcomm, которая нам предоставила устройства, которые еще не находятся в коммерческой эксплуатации, которые нельзя купить в России и даже в других странах.

(АБ: Здесь нужен комментарий. Qualcomm предоставил два устройства - инженерный терминал на базе модема X50, который никто и никогда не собирается пускать в серийное производство для коммерческой продажи абонентам. Второе устройство это "карманный роутер" компании Wistron. Карманным его могут называть люди только с очень большими и крепкими карманами. Устройству этому 100 лет в обед, оно стало доступно операторам разных стран для демонстраций и пилотных зон еще в 2018 году, например, швейцарский Swisscom демонстрировал действующую сеть 5G с роутером WNC в ноябре 2018 года. Правда, это была сеть 3.5 ГГц. А сейчас желающим подключиться к этой 5G сети швейцарского оператора предлагается выбор из трех коммерчески доступных терминалов:

А WNC так и остается устройством для демо- и пилотных зон. У Wistron этот девайс даже на сайте не представлен)

А.Т. В первую очередь мы увидели, что можно получить скорость 2.1 Гбит/c с задержкой 9 мс. Это реально круто! До этого такое можно было увидеть только при подключении по оптике.

фото с теста 23 августа, где я не присутствовал, на экране тестового терминала Qualcomm скорость 2.1 Гбит/c.

Сегодня хотим вам продемонстрировать, как работают эти девайсы в нашей сети 5G. Попробуем сравнить результаты с тем, что дает наша сеть 4G.

АБ: Итак, вот вам Wistron band 257 (?). По крайней мере он работает с полосой, которую получит Tele2 для своих тестов.

Тест скорости этого устройства:

АБ: Что мы видим. Слева смартфон в режиме Wi-Fi. Он подключен по Wi-Fi к мобильному роутеру Wistron WNC 5G, который находится в зоне покрытия пилотной сети 5G band 257 (26.5-29.5 ГГц) Tele2 в салоне на Тверской 25/9. Справа - смартфон в сети LTE Tele2. Предлагается сравнить скорости скачивания информации. 531 Мбит/c позволяет получить смартфон в режиме WiFi (задержка 11 мс), 81,6 Мбит/c можно наблюдать в тесте смартфона, подключенного к сети LTE Tele2 на Тверской с задержкой 26 мс.

АБ: А это то, что называется "инженерный смартфон" Ericsson.

АБ: Устройство сугубо для демонстраций, тестов и проведения измерений. Да и модем 5G в нем еще первого поколения.

АБ: Тем не менее, работает он хорошо. Вот, что удалось "намерять" в салоне со второй попытки. 1885 Мбит/c в DL и жалкие 10,7 Мбит/c в UL (так специально сконфигурировано). Задержка великовата - 11 мс. Для сравнения в сети LTE там же в салоне удалось получить задержку 27 мс, что для LTE очень хороший результат.

А.Т. Итак, какие выводы мы можем сделать сегодня? Сегодня обычному пользователю, который смотрит видео и скачивает файлы, в принципе, нашей сети LTE вполне достаточно. Зачем тогда 5G? Во-первых, все смогут пользоваться 5G, когда эта технология станет массовой. Понятно, что ради пилотной зоны на Тверской никто не пойдет покупать терминал 5G. Покрытие 5G должно появиться, как минимум, в масштабе всего города, региона, чтобы это стало коммерческой историей.

Во-вторых, в большей степени, 5G это про "умные города", "умную медицину", AR/VR, про подключение устройств. Особенно там, где видна и где важна минимальная задержка распространения. Это скоростные приложения, например, для транспорта, для беспилотников.

Что мы будем делать дальше? Мы будем продолжать это развивать.

Что нам надо для того, чтобы это делать? Нам нужен спектр, частоты. Для массового применения услуг на базе 5G операторам не хватает одной вещи - частот в диапазоне 3.4-3.8 ГГц band 78). Их получение позволило бы нам строить массовые сети 5G в городах. Для этого диапазона уже доступны коммерческие устройства, тогда как устройства для миллиметрового диапазона частот появляются с некоторым запозданием. Нужны частоты, а мы как оператор, всегда готовы, получив их, строить и развивать сети 5G.

Юлия Клебанова, вице-президент по развитию бизнеса компании Qualcomm в Восточной Европе

Юлия Клебанова, Qualcomm: Запуск пилотной сети 5G Tele2 в Москве это огромное событие. И в нем не только заслуга оператора, а также поставщика решения сетевой инфраструктуры. Есть здесь и заслуга Qualcomm, создающей вместе с операторами и вендорами технологии связи.

5G это новая "кровеносная система" экономики. Это будущее для каждого из нас, чем бы мы не занимались - развлечениями, журналистикой и т.д. В чем инновационность этого решения?

Все знают, что 5G это высокие скорости. Но это также и сверхсложная инженерная задача для тех, кто выпускает терминалы. Почему? Потому что 5G дает доступ к гигантским полосам частот, которые не были доступны в рамках предыдущих поколений связи. Это добавление к уже известным диапазонам sub6 (диапазоны band 78, band 79 по сути не несут какой-то особенной новизны) также диапазонов миллиметровых волн.

И мне особенно радостно представить сегодня решение, которое поддерживает эту новую часть спектра - диапазон миллиметровых волн band 257 26 ГГц.

Правило простое - чем больше у операторов частотного ресурса, тем выше скорости в сетях, тем больше емкость сети, тем меньше задержки. А если появляется возможность поднимать скорости в канале UL (от терминала), то появляются и новые модели использования.

VR болезненно приживается пока доступны только сети LTE. С появлением 5G, как ожидается, эта технология "полетит". Дело в том, что мозг человека работает с задержками менее 10 мс, то есть если задержки в сети выше, то мозг их замечает и это разрушает иллюзию реальности. Если задержки станут ниже, это откроет перед создателями приложений новый уровень возможностей.

Какая задача стояла перед инженерами Qualcomm. Необходимо было интегрировать поддержку 2G, 3G, 4G, LTE и 5G в одном терминальном устройстве. Здесь вы видите первое поколение процессоров (855) и модемов (X50), которые поддерживают выделенные регулятором РФ частоты в диапазоне band 257.

(АБ: Следует отметить, что в первом поколении не удалось решить задачу интеграции поддержки всех технологий от 2G до 5G на одном чипе. Модем X50 поддерживает только 5G, тогда как процессор приложений, SoC 855 - технологии 2G/3G/4G. Сейчас готов модем второго поколения X55 с поддержкой 2G-5G, но устройств на нам не показали, они выйдут позднее).

Ю.К. Чиповая поддержка 5G в миллиметровом диапазоне состоит из 4-х основных компонентов - модуля приема немодулируемого сигнала, каскада входных решений, антенных модулей миллиметрового диапазона, процессора приложений. Благодаря этому даже первое поколение модемов Qualcomm дает возможность для оператора не только поддерживать работу в миллиметровом диапазоне 5G, но также поддержку всех существующих технологий 2G/3G/LTE. Так реализована поддержка 5G в прекоммерческих устройствах. В коммерческих устройствах поддержка всех технологий от 2G до 5G будет сосредоточена на одном чипсете, включая RF фронтэнд, способный поддерживать работу во всех доступных оператору частотных диапазонах, полученных от регулятора.

Кирилл Алявдин, Tele2, пообещал что до конца тестирования пилотной зоны 5G будет представлены различные кейсы практического использования 5G, в частности, кейс применения этой технологии в приложениях для медицины, для массового применения в профилактической медицине (диагностике).

Также до окончания работы пилотной сети 5G мы покажем вам работу на ней коммерчески доступных (в других странах) устройств. Возможно они даже станут коммерчески доступными и в России.

Михаил Филимончик, руководитель центра по инновациям и развитию бизнеса Восточная Европа и Центральная Азия, Ericsson.

Михаил Филимончик, руководитель центра по инновациям и развитию бизнеса Восточная Европа и Центральная Азия, Ericsson.

АБ: Михаил рассказал о возможностях B2B применений 5G. Эту инсталляцию я уже видел раньше в лаборатории Ericsson в Москве и поэтому здесь не стану о ней рассказывать.

Михаил отметил, что Ericsson, на оборудовании 5G которого запущено уже 18 сетей 5G в мире в режиме коммерческой эксплуатации, может справедливо считаться мировым лидером по данному показателю. Это сети 5G в США, Южной Корее, ряде европейских стран.

Нам также показали "кейс" игры в виртуальный пинг-понг. Выглядело все не очень серьезно. Один из игроков играл через сеть LTE, другой через сеть 5G. Выиграл, что забавно, игрок через LTE - большая задержка ему в этом помогла. Понятно, что кейс шуточный. Для гейминга еще долго будут важной минимальная задержка на уровне 2-3 мс. И пока мы такую задержку в сетях 5G не наблюдаем.

На этом выступления завершились, и началось самое интересное - сессия вопросов и ответов. Ее конспект можно почитать здесь.

Также по теме:

Кто и где в 5G.

2019.08.08 Tele2 и Ericsson запустили пилотную зону 5G band 257 26 ГГц на Тверской.

2019.09.04 Tele2 показал работу сети 5G в салоне на Тверской. Часть 2 - вопросы и ответы.

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале @abloudRealTime.

теги: телеком Tele2 5G пятое поколение band257 Ericsson Qualcomm миллиметровый диапазон пилотные сети