5G: Операторы Индии предпочли отказаться от частот 5G из-за высокой стартовой цены

02.03.2021, MForum.ru

В Индии завершился очередной частотный аукцион, два дня торгов принесли правительству страны 778 млрд индийских рупий ($10,6 млрд), хотя диапазон 700 МГц, предназначенных для сетей 5G остался невыкупленным из-за высокой стартовой цены.

Bharti Airtel зарезервировала INR187 млрд для оплаты приобретенных 355,45 МГц в диапазонах ниже 1 ГГц и диапазоне средних частот, включая 2300 МГц. Частоты ниже 1 ГГц оператор приобрел для того, чтобы улучшить качество покрытия внутри помещений в городских условиях, в будущем их планируется переиспользовать под 5G.

Vodafone не раскрыла деталей своих покупок, но сообщила, что частоты приобретены для того, чтобы нарастить покрытие и пропускную способность сети 4G/LTE.

Операторы Bharti Airtel, Vodafone и Reliance Jio приобретали частоты в том числе для продления разрешений, срок которых истекает в июле 2021 года.

Частоты 700 МГц остались невостребованными, как это произошло и в 2016 году. Между тем, сочетание 700 МГц и 3.5 ГГц могло бы ускорить вступление Индии в высшую лигу стран с высоким уровнем цифровизации. В Airtel ожидают, что в будущем эти частотные диапазоны предложат операторам, поменяв уровень стартовых цен. В Vodafone Idea высказали идею, что по мере того, как отрасль телекома Индии окажется готова к развертыванию 5G, государство сможет предложить операторам большой объем частот в согласованных диапазонах по справедливым ценам.

Источник: mobileworldlive.com

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