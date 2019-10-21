Телеком: NB-IoT и LTE-M. Статус на сентябрь 2019 по данным GSA

MForum.ru
21.10.2019,
В GSA отмечают все более активный рост числа сетей NB-IoT и LTE-MTC (LTE-M), а также заметный рост числа устройств с поддержкой Cat-NB1 и Cat-M1. Вдобавок вышли чипсеты и модули, совместимые с Rel-14 Cat-NB2.
Итого на сентябрь 2019 года в мире:
В GSA запущенными считают сети, которые не только коммерчески доступны в настоящее время, но также в отношении который у операторов сохраняются намерения оставить их в этом режиме (сети, запускаемые в пилотном режиме, могут затем выключаться). По коммерческой доступностью подразумевается в том числе ограничнный коммерческий доступ (для избранных клиентов).
Если говорить о экосистеме, она уже сфомировалась, в частности, в GSA насчитывают порядка 303 устройств с поддержкой LTE Cat-M1, Cat-NB1 (NB-IoT) или Cat-NB-2, что соответствует приросту более, чем на 50%, с апреля 2019.
Из этого числа:
Технологии 3GPP IoT NB-IoT и LTE-M, как ожидаются, станут доминантными в мире технологиями LPWA (маломощного ШПД), что обеспечит основу для создания рынка IoT.
Основные отраслевые инициативы в таких областях, как подключенные и автономные автомобили; подключенные или смарт-дома, сельское хозяйство, робототехника, смарт-промышленность, умные города и умная энергетика, опираются на потенциал IoT. Компании, активно создающие пользовательские кейсы IoT, используют технологию NB-IoT или LTE-M. В GSA ожидают быстрого роста рынка IoT в ближайшие несколько лет и немалый вклад в этот рост обеспечат данные технологии.
В GSA отмечают, что технологии, стандартизованные в 3GPP, оказывают существенное влияние на развитие рынка IoT.
IoT-инфраструктура, чипсеты, модули и устройства в настоящее время поставляют на рынок целый ряд компаний - больших и маленьких, давно работающих на рынке и стартапов.
Рост экосистемы 3GPP также будет способствовать дальнейшей коммерциализации IoT: мобильные операторы; поставщики решений, производители чипсетов и модулей; компании-производители устройств; разработчики и сертификационные лаборатории, поддерживающие новые устройства.
Можно вспомнить, что технологии NB-IoT и LTE-M были стандартизованы в 3GPP Rel.13. NB-IoT может быть внедрено как с использованием частот LTE, или в защитном интервале диапазона LTE, либо как отдельно-стоящая сеть, которой достаточно полосы 180 кГц. LTE-M внедряется в полосе LTE.
Стандартизованы две категории пользовательских устройств: Cat-NB1 (для сетей NB-IoT) и Cat-M1 (для сетей LTE-M). В режиме расширенного покрытия, разработанном как часть стандарта LTE-M, способны опционально работать устройства LTE.
Стандарт 3GPP Rel.14 был "заморожен" в июне 2017 года, зафиксировав целый ряд изменений в спецификациях IoT. В частности, LTE-M получил поддержку более высоких скоростей, мультикастинг, улучшенное позиционирование (на основе E-CID и OTDOA), улучшенную поддержку VoLTE и мобильности. По части NB-IoT можно выделить такие изменения, как улучшения в позиционировании на базе E-CID и OTDOA, поддержка мультикастинка, улучшенная работа в "безъякорном" режиме, улучшения в мобильности, снижение энергопотребления и задержек.
Были сформулирован новые категории устройств: Cat-NB2 и Cat-M2, с поддержкой более широких полос частот и более высоких пиковых скоростей UL и DL, нежели чем в Cat-NB1 и Cat-M1. Стоит отметить, что обычные устройства LTE-M, которые работают в режиме расширенного покрытия LTE-M, могут обеспечить даже большую пропускную способность и пиковые скорости, нежели чем Cat-M2.
Rel.15 добавил новые возможности NB-IoT, включая поддержку TDD и малых сот, раширил возможности работы в NB-IoT в режиме SA, улучшил управление доступом. Был доработан и LTE-M с тем, чтобы сделать возможным новые пользовательские сценарии, включая поддержку более высоких скоростей, а также снизил энергопотребление устройств LTE-M. Также снижена задержка, повышена эффективность использования частот, улучшено управление доступом. В целом, все улучшения LTE-M применимы во всех дуплексных режимах (FDD, TDD, HD-FDD) их поддерживают устройства Cat-M1 и Cat-M2, а также обычные устройства LTE, которые могут работать в режиме расширенного покрытия LTE-M.
Rel.16, закрепление которого ожидается в марте 2020 года, включают:
Запущенные и запланированные к запуску сети IoT:
Число запущенных сетей IoT продолжает расти. В GSA насчитали 114 операторов в 57 странах, которые запустили поддержку хотя бы одной из двух технологий NB-IoT и/или LTE-M. А 26 операторов запустили, как NB-IoT, так и LTE-M.
Запуски NB-IoT, планы и испытания
В целом известно 153 оператора в 72 странах, которые активно инвестируют в сети NB-IoT. Из них, 101 оператор в 55 странах развернули и запустили NB-IoT, что на 11 операторов больше, чем 90 на апрель 2019 года. Еще 29 операторов планируют или ведут развертывание сетей NB-IoT, а еще 23 оператора испытывают технологию NB-IoT.
Нетрудно заметить, что в большинстве крупнейших стран уже запущена хотя бы одна сеть IoT 3GPP.
В GSA насчитывают 65 операторов в 38 странах, которые активно инвестируют в сети LTE-M.
Из них 41 оператор в 29 странах уже запустил поддержку технологии LTE-M в режиме коммерческой доступности; еще 13 операторов планируют внедрить или заняты внедрением сетей LTE-M, в отношении еще 11 известно, что они заняты тестами или испытаниями.
Быстро растет число SoC и чипсетов, обеспечивающих поддержку Cat-NB1 / NB2 и Cat-M1.
В GSA насчитывают 32 модемных чипсета или SoC, которые поддерживают Cat-1, Cat-M1, Cat-NB1 или Cat-NB2 или обеих. Из них, 26 могут поддерживать Cat-M1, Cat-NB1 или Cat-NB2. Из них, 12 обеспечивают поддержку Cat-NB1/NB2 и Cat-M1.
В последний раз список чипсетов Cat-1, Cat-NB1, Cat-NB2 и Cat-M1 опубликован в июле 2019 года.
Экосистема устройств, совместимых с 3GPP LPWA также растет.
В GSA насчитали 303 устройства, обеспечивающих поддержку либо Cat-NB1/NB-2 или Cat-M1, более чем на 50% больше, чем в апреле 2019 года. Полный список включает 230 различных устройств, поддерживающих Cat-NB1 (включая известные варианты); 103 из них обеспечивают только поддержку Cat-NB1. В целом, выпущено 198 устройств с поддержкой Cat-M1 (включая известные варианты); 72 из них поддерживают только Cat-M1.
Быстрый рост числа устройств, поддерживающих Cat-NB1, Cat-NB2 и Cat-M1 коррелирует с ростом числа операторов и стран, которые занимаются развертыванием сетей IoT. В GSA намерены продолжать отслеживать этот рынок, собирая результаты в базе GAMDoD.
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теги: телеком NB-IoT LTE-M Cat-M1 Cat-NB1 Cat-NB2 статистика GSA
© Алексей Бойко,
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