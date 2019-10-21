Телеком: NB-IoT и LTE-M. Статус на сентябрь 2019 по данным GSA

21.10.2019, MForum.ru

В GSA отмечают все более активный рост числа сетей NB-IoT и LTE-MTC (LTE-M), а также заметный рост числа устройств с поддержкой Cat-NB1 и Cat-M1. Вдобавок вышли чипсеты и модули, совместимые с Rel-14 Cat-NB2.

Итого на сентябрь 2019 года в мире:

142 сети NB-IoT или LTE-M, запущенные 114 операторами;

153 оператора активно инвестируют в технологию NB-IoT (на апрель 2019 года их было 141, то есть +12 сетей) из которых:

101, это сети NB-IoT, запущенные в коммерческую эксплуатацию (+11 за прошедшее полугодие);



29, это планируемые к запуску сети NB-IoT, пилотные сети или сети в процессе развертывания.



23 оператора в статусе "оценка или планы" в области NB-IoT, включая демо.

65 операторов активно инвестируют в LTE-M, что на 5 больше, чем было в апреле 2019 года, а из них:

41 внедрили или запустили коммерчески доступные сети LTE-M (+7);



13 планируют, пилотируют или разворачивают сети LTE-M;



11 заняты тестами технологии LTE-M.

В GSA запущенными считают сети, которые не только коммерчески доступны в настоящее время, но также в отношении который у операторов сохраняются намерения оставить их в этом режиме (сети, запускаемые в пилотном режиме, могут затем выключаться). По коммерческой доступностью подразумевается в том числе ограничнный коммерческий доступ (для избранных клиентов).

Если говорить о экосистеме, она уже сфомировалась, в частности, в GSA насчитывают порядка 303 устройств с поддержкой LTE Cat-M1, Cat-NB1 (NB-IoT) или Cat-NB-2, что соответствует приросту более, чем на 50%, с апреля 2019.

Из этого числа:

230 устройств поддерживают Cat-NB1 (включая известные варианты); 103 обеспечивают поддержку исключительно Cat-NB1.

7 устройств поддерживают Cat-NB2 (5 из них также поддерживают Cat-M1, 6 из которых также поддерживают Cat NB-1).

198 устройств поддерживают Cat-M1 (включая известные варианты); 72 из них обеспечивают поддержку исключительно Cat-M1.

60.4% это модули; 25.4% это трекеры; 5.6% это роутеры и фемтосоты; устройства "умного дома", смарт-часы, USB-модемы, бортовые терминалы автомобилей (OBU - on-board units).

26 коммерчески доступных чипсетов поддерживают NB-IoT или Cat-M1

Технологии 3GPP IoT NB-IoT и LTE-M, как ожидаются, станут доминантными в мире технологиями LPWA (маломощного ШПД), что обеспечит основу для создания рынка IoT.

Основные отраслевые инициативы в таких областях, как подключенные и автономные автомобили; подключенные или смарт-дома, сельское хозяйство, робототехника, смарт-промышленность, умные города и умная энергетика, опираются на потенциал IoT. Компании, активно создающие пользовательские кейсы IoT, используют технологию NB-IoT или LTE-M. В GSA ожидают быстрого роста рынка IoT в ближайшие несколько лет и немалый вклад в этот рост обеспечат данные технологии.

В GSA отмечают, что технологии, стандартизованные в 3GPP, оказывают существенное влияние на развитие рынка IoT.

IoT-инфраструктура, чипсеты, модули и устройства в настоящее время поставляют на рынок целый ряд компаний - больших и маленьких, давно работающих на рынке и стартапов.

Рост экосистемы 3GPP также будет способствовать дальнейшей коммерциализации IoT: мобильные операторы; поставщики решений, производители чипсетов и модулей; компании-производители устройств; разработчики и сертификационные лаборатории, поддерживающие новые устройства.

Можно вспомнить, что технологии NB-IoT и LTE-M были стандартизованы в 3GPP Rel.13. NB-IoT может быть внедрено как с использованием частот LTE, или в защитном интервале диапазона LTE, либо как отдельно-стоящая сеть, которой достаточно полосы 180 кГц. LTE-M внедряется в полосе LTE.

Стандартизованы две категории пользовательских устройств: Cat-NB1 (для сетей NB-IoT) и Cat-M1 (для сетей LTE-M). В режиме расширенного покрытия, разработанном как часть стандарта LTE-M, способны опционально работать устройства LTE.

Стандарт 3GPP Rel.14 был "заморожен" в июне 2017 года, зафиксировав целый ряд изменений в спецификациях IoT. В частности, LTE-M получил поддержку более высоких скоростей, мультикастинг, улучшенное позиционирование (на основе E-CID и OTDOA), улучшенную поддержку VoLTE и мобильности. По части NB-IoT можно выделить такие изменения, как улучшения в позиционировании на базе E-CID и OTDOA, поддержка мультикастинка, улучшенная работа в "безъякорном" режиме, улучшения в мобильности, снижение энергопотребления и задержек.

Были сформулирован новые категории устройств: Cat-NB2 и Cat-M2, с поддержкой более широких полос частот и более высоких пиковых скоростей UL и DL, нежели чем в Cat-NB1 и Cat-M1. Стоит отметить, что обычные устройства LTE-M, которые работают в режиме расширенного покрытия LTE-M, могут обеспечить даже большую пропускную способность и пиковые скорости, нежели чем Cat-M2.

Rel.15 добавил новые возможности NB-IoT, включая поддержку TDD и малых сот, раширил возможности работы в NB-IoT в режиме SA, улучшил управление доступом. Был доработан и LTE-M с тем, чтобы сделать возможным новые пользовательские сценарии, включая поддержку более высоких скоростей, а также снизил энергопотребление устройств LTE-M. Также снижена задержка, повышена эффективность использования частот, улучшено управление доступом. В целом, все улучшения LTE-M применимы во всех дуплексных режимах (FDD, TDD, HD-FDD) их поддерживают устройства Cat-M1 и Cat-M2, а также обычные устройства LTE, которые могут работать в режиме расширенного покрытия LTE-M.

Rel.16, закрепление которого ожидается в марте 2020 года, включают:

для LTE-M: повышенная эффективность передачи в DL и UL, в энергопотреблении UE, включение режима улучшения по расписанию, экстремальное расширение покрытия для обычных терминалов LTE, поддержка SA, дальнейшее улучшение мобильности, улучшенная совместимость с NR, поддержка подключений к ядру 5G сети.

для NB-IoT: планируется улучшить эффективность передачи в режиме DL и UL; эффективности энергопотребления терминалов; улучшение работы по расписанию; улучшение инструмента управления сетью; улучшение работы в режиме поддержки нескольких несущих; дальнейшие улучшения мобильности; улучшение работы с системами NR, поддержка подключений к ядру сети 5G.

Запущенные и запланированные к запуску сети IoT:

Число запущенных сетей IoT продолжает расти. В GSA насчитали 114 операторов в 57 странах, которые запустили поддержку хотя бы одной из двух технологий NB-IoT и/или LTE-M. А 26 операторов запустили, как NB-IoT, так и LTE-M.

В 27 странах запустили сети NB-IoT и LTE-M;

В 28 странах запустили сети NB-IoT;

В 2 странах запустили только сети LTE-M.

Запуски NB-IoT, планы и испытания

В целом известно 153 оператора в 72 странах, которые активно инвестируют в сети NB-IoT. Из них, 101 оператор в 55 странах развернули и запустили NB-IoT, что на 11 операторов больше, чем 90 на апрель 2019 года. Еще 29 операторов планируют или ведут развертывание сетей NB-IoT, а еще 23 оператора испытывают технологию NB-IoT.

Нетрудно заметить, что в большинстве крупнейших стран уже запущена хотя бы одна сеть IoT 3GPP.

В GSA насчитывают 65 операторов в 38 странах, которые активно инвестируют в сети LTE-M.

Из них 41 оператор в 29 странах уже запустил поддержку технологии LTE-M в режиме коммерческой доступности; еще 13 операторов планируют внедрить или заняты внедрением сетей LTE-M, в отношении еще 11 известно, что они заняты тестами или испытаниями.

Быстро растет число SoC и чипсетов, обеспечивающих поддержку Cat-NB1 / NB2 и Cat-M1.

В GSA насчитывают 32 модемных чипсета или SoC, которые поддерживают Cat-1, Cat-M1, Cat-NB1 или Cat-NB2 или обеих. Из них, 26 могут поддерживать Cat-M1, Cat-NB1 или Cat-NB2. Из них, 12 обеспечивают поддержку Cat-NB1/NB2 и Cat-M1.

В последний раз список чипсетов Cat-1, Cat-NB1, Cat-NB2 и Cat-M1 опубликован в июле 2019 года.

Экосистема устройств, совместимых с 3GPP LPWA также растет.

В GSA насчитали 303 устройства, обеспечивающих поддержку либо Cat-NB1/NB-2 или Cat-M1, более чем на 50% больше, чем в апреле 2019 года. Полный список включает 230 различных устройств, поддерживающих Cat-NB1 (включая известные варианты); 103 из них обеспечивают только поддержку Cat-NB1. В целом, выпущено 198 устройств с поддержкой Cat-M1 (включая известные варианты); 72 из них поддерживают только Cat-M1.

Быстрый рост числа устройств, поддерживающих Cat-NB1, Cat-NB2 и Cat-M1 коррелирует с ростом числа операторов и стран, которые занимаются развертыванием сетей IoT. В GSA намерены продолжать отслеживать этот рынок, собирая результаты в базе GAMDoD.

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теги: телеком NB-IoT LTE-M Cat-M1 Cat-NB1 Cat-NB2 статистика GSA