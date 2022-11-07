Тренды: Статистика и планы отключений сетей 2G/3G в мире

MForum.ru
07.11.2022,
Когда-то сети 2G и 3G были передовыми и востребованными. Но эти времена позади благодаря технологическому прогрессу в мире. Сейчас использование обеих технологий в мире сокращается. Все больше операторов или регуляторов принимают решение, что технологии 2G и 3G могут быть выведены из обращения, а выделенные им частоты могут быть переданы для переиспользования сетями 4G/LTE и 5G.
В GSA подсчитали операторов, которые уже провели отключения, приступили к ним или только планируют.
🔸 К концу сентября 2022 года в GSA идентифицировали 142 оператора, которые уже провели отключения 2G / 3G, приступили к ним или только планируют.
2G:
🔹 76 операторов в 43 странах завершили, либо запланировали отключение 2G, либо находятся в процессе отключения
🔹 24 оператора в 15 странах завершили отключение 2G
🔹 51 оператор в 31 стране запланировали отключение 2G
🔹 2 оператора в 2 странах отключают 2G сейчас
(да, цифры не бьют, так в источнике, ошибка незначительная - на 1 компанию)
3G:
🔹 80 операторов в 42 странах либо завершили, либо завершили, либо планируют, либо находятся в процессе отключения 3G
🔹 28 операторов в 17 странах завершили отключение 3G
🔹 46 операторов в 31 стране запланировали отключение 3G
🔹 6 операторов в 6 странах находятся в процессе отключения 3G
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к Сообществу ABloud62 в VK
теги: телеком отключения 2G отключение 3G GSA
Публикации по теме:
04.11. [Новости компаний] GSM: Tigo Colombia выключает сеть GSM / MForum.ru
11.10. [Новости компаний] Отключения сетей 3G / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] Тренды: Сети 3G - на закате / MForum.ru
20.02. [Новости компаний] Развитие сети: Билайн за два года удвоил сеть 4G/LTE / MForum.ru
19.12. [Новости компаний] Развитие сетей: Ericsson внедрил решение для динамического распределения спектра в сети МегаФон в Оренбургской области / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo X90 Pro+ с зарядкой 80 Вт сертифицирован 3C / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Vivo V27 получат процессоры MediaTek Dimensity / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2E – смартфон с 3-дюймовым дисплеем / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Раскладной телефон Nokia 2780 Flip представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Pocket S представлен официально / MForum.ru
03.11. [Общество] Это интересно: Все больше покупателей смартфоны рассматривают именно как средство связи / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Oppo A17 появился на европейском рынке / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: IQOO 11 получит Snapdragon 8 Gen 2 / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova Y61 – бюджетное пополнение семейства Nova / MForum.ru
01.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты рендеры и спецификации OPPO A58 5G / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Nokia G60 скоро появится в продаже / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 12 5G – классика линейки Redmi Note / MForum.ru
28.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Redmi Note 12 Pro и 12 Pro+ / MForum.ru
27.10. [Новинки] Слухи: Vivo X90 получит чипсет Dimensity 9200 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi Pad появился в России / MForum.ru
26.10. [Новинки] Слухи: Motorola Edge Stylus – новый смартфон со стилусом / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N300 – даунгрейд OnePlus Nord N200 / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Люксовый смартфон Vertu Metavertu представлен официально / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A04e – еще одна модель самой доступной серии / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E plus появился в продаже / MForum.ru