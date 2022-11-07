Тренды: Статистика и планы отключений сетей 2G/3G в мире

MForum.ru

Тренды: Статистика и планы отключений сетей 2G/3G в мире

07.11.2022, MForum.ru

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Когда-то сети 2G и 3G были передовыми и востребованными. Но эти времена позади благодаря технологическому прогрессу в мире. Сейчас использование обеих технологий в мире сокращается. Все больше операторов или регуляторов принимают решение, что технологии 2G и 3G могут быть выведены из обращения, а выделенные им частоты могут быть переданы для переиспользования сетями 4G/LTE и 5G.

В GSA подсчитали операторов, которые уже провели отключения, приступили к ним или только планируют.

🔸 К концу сентября 2022 года в GSA идентифицировали 142 оператора, которые уже провели отключения 2G / 3G, приступили к ним или только планируют.

2G:

🔹 76 операторов в 43 странах завершили, либо запланировали отключение 2G, либо находятся в процессе отключения

🔹 24 оператора в 15 странах завершили отключение 2G

🔹 51 оператор в 31 стране запланировали отключение 2G

🔹 2 оператора в 2 странах отключают 2G сейчас

(да, цифры не бьют, так в источнике, ошибка незначительная - на 1 компанию)

3G:

🔹 80 операторов в 42 странах либо завершили, либо завершили, либо планируют, либо находятся в процессе отключения 3G

🔹 28 операторов в 17 странах завершили отключение 3G

🔹 46 операторов в 31 стране запланировали отключение 3G

🔹 6 операторов в 6 странах находятся в процессе отключения 3G

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теги: телеком отключения 2G отключение 3G GSA

© Алексей Бойко, MForum.ru

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