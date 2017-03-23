LTE 900: Telekom Deutschland начинает широкомасштабное внедрение LTE 900 b8

23.03.2017, MForum.ru

Telekom Deutschland планирует построить сеть LTE 900 b8 с тем, чтобы добиться амбициозной цели - LTE повсюду до конца 2019 года.

В основных городах, включая Бонн, Кёльн, Лейпциг и Штугарт, построение сети LTE 900 b8 уже завершено. До конца 2017 года, LTE 900 станет доступно еще более, чем в 4000 районах Германии.

Частотный диапазон 900 МГц в Германии ранее использовался для работы сетей GSM, но в 2015 году был вновь выставлен на аукцион регулятором Federal Network Agency в 2015 году. Vodafone и Telekom обменялись своими частотными ресурсами в Германии и теперь обновленный диапазон 900 МГц является технологически нейтральным с полосой 15 МГц.

В рамках запуска LTE 900 Telekom Deutschland также проведет апгрейд элементов своей сети, чтобы перейти на единую радиоподсистему single RAN. Один и тот же радиомодуль сможет поддерживать все три стандарта - GSM, 3G/UMTS и 4G/LTE/LTE-A. Возможно также параллельное использование одного и того же частотного диапазона для оказания услуг GSM и LTE, что позволит использовать доступную полосу в зависимости от потребностей клиентов.

В мире уже более двух десятков операторов, которые задействовали диапазон 900 МГц для построения систем FDD LTE. Число различных моделей абонентских устройств с поддержкой данного диапазона LTE не столь велико - порядка 18% от всего разнообразия выпускаемых терминалов LTE. Диапазон интересен прежде всего с точки зрения улучшения качества охвата - в малонаселенной местности можно обеспечивать большую площадь покрытия за меньшие деньги, чем при построении сетей LTE 1800 и, тем более, LTE 2.5-2.7 ГГц. В городе LTE b8 позволяет добиться

В России, насколько мне известно, действующих сетей LTE b8 в стране нет. В нашей стране не столь вероятны отключения сетей GSM900, как в ряде других стран мира в силу большой разницы в степени охвата населения сетями GSM900 и сетями LTE, а также из-за сохраняющегося высокого проникновения абонентских устройств только GSM ("звонилок"). Более вероятным является отключение через несколько лет сетей 3G, тогда как сети GSM900 еще продолжат использовать. Принципы технологической нейтральности распространяются на полосу 900 МГц, ранее было принято решение относительно диапазона 1800 МГц. В России диапазон 900 МГц пока что предпочитают переиспользовать под устаревающий 3G, как, например, в Московском регионе.