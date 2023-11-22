Развитие сетей: МегаФон модернизирует сеть в Пермском крае - Гремяча, Комсомольский, Ёгва, Ошиб и другие

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон модернизирует сеть в Пермском крае - Гремяча, Комсомольский, Ёгва, Ошиб и другие

22.11.2023, MForum.ru

МегаФон модернизировал сеть мобильной связи в трех районах Пермского края - Кудымкарском, Кунгурском и Осинском. Улучшение пользовательского опыта обеспечено почти для 5 тысяч жителей сел.

 

 

В рамках модернизации был запущен "низкочастотный слой" сети (вероятно, речь идет о LTE 900). В Кудымкарском районе выросло покрытие 4G/LTE в селах Ёгва и Ошиб. В Осинском районе расширено покрытие в селе Гремяча, в Кунгурском - в поселке Комсомольский. И это еще не полный список улучшений.

«В рамках собственных инвестиционных проектов мы модернизируем сеть и строим новые объекты связи. Так, в Чусовом увеличилась территория, где жители могут воспользоваться передачей данных на 4G-скоростях. Новая базовая станция с поддержкой сети четвертого поколения запущена в районе культурно-делового центра, улучшения в качестве мобильного интернета заметят жители микрорайона Новый город. А в Березниках абоненты смогут пользоваться передачей данных на высокой скорости даже при увеличении нагрузки на сеть – здесь работы проведены в районе улиц Уральских Танкистов и Карла Маркса», – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.

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теги: развитие сетей МегаФон Пермский край

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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