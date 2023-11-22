Развитие сетей: МегаФон модернизирует сеть в Пермском крае - Гремяча, Комсомольский, Ёгва, Ошиб и другие

MForum.ru
22.11.2023,
МегаФон модернизировал сеть мобильной связи в трех районах Пермского края - Кудымкарском, Кунгурском и Осинском. Улучшение пользовательского опыта обеспечено почти для 5 тысяч жителей сел.
В рамках модернизации был запущен "низкочастотный слой" сети (вероятно, речь идет о LTE 900). В Кудымкарском районе выросло покрытие 4G/LTE в селах Ёгва и Ошиб. В Осинском районе расширено покрытие в селе Гремяча, в Кунгурском - в поселке Комсомольский. И это еще не полный список улучшений.
«В рамках собственных инвестиционных проектов мы модернизируем сеть и строим новые объекты связи. Так, в Чусовом увеличилась территория, где жители могут воспользоваться передачей данных на 4G-скоростях. Новая базовая станция с поддержкой сети четвертого поколения запущена в районе культурно-делового центра, улучшения в качестве мобильного интернета заметят жители микрорайона Новый город. А в Березниках абоненты смогут пользоваться передачей данных на высокой скорости даже при увеличении нагрузки на сеть – здесь работы проведены в районе улиц Уральских Танкистов и Карла Маркса», – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей МегаФон Пермский край
--
Публикации по теме:
09.11. [Новости компаний] Пермский край: МТС в Пермском крае - звонить в режиме VoLTE стали вдвое чаще / MForum.ru
26.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Дайджест новостей развития сети МегаФон / MForum.ru
17.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн на треть увеличил скорость мобильного интернета в Центральном регионе / MForum.ru
12.03. [Новости компаний] Развитие сетей: Tele2 пускает в ход свой частотный ресурс band 40 / MForum.ru
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 13 5G готовится к глобальному релизу / MForum.ru
21.11. [Новинки] Слухи: Появилось больше информации о Honor 100 / MForum.ru
20.11. [Новинки] Слухи: Honor 100 и Honor 100 Pro представят 23 ноября / MForum.ru
20.11. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 13R Pro представлен официально / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Lava Agni 2S представят в ближайшие недели / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Meizu 21 / MForum.ru
15.11. [Новинки] Слухи: Vivo V30 со Snapdragon 7 Gen 3 замечен в Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Teclast T60 – 12-дюймовый планшет за 899 юаней / MForum.ru
14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 5G замечен Geekbench / MForum.ru
14.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch 3 на BlueOS представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Слухи: Запуск Red Magic 9 Pro запланирован на 23 ноября / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13C оценен в 115 евро / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Honor X50i+ с 512 Гб памяти и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
09.11. [Новинки] Анонсы: Представлен JioPhone Prima 4G с KaiOS и поддержкой VoLTE / MForum.ru
09.11. [Новинки] Это интересно: Oppo рассказала о будущих камерах своих устройств / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: В Индонезии появился Vivo Y27s со Snapdragon 680 / MForum.ru
08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Wiko Hi Enjoy 60s 5G с HarmonyOS / MForum.ru
08.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A25 появился на рендерах / MForum.ru
07.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 13C / MForum.ru