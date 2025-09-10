Развитие сетей: МТС в Пермском крае - покрытие получил прикамский участок автотрассы M-12

10.09.2025, MForum.ru

МТС обеспечила стабильное покрытие сети вдоль прикамского участка автодороги Дюртюли-Ачит. 92 километра трассы, проходящей по югу Пермского края, теперь обеспечены покрытием голосовой связи и мобильного интернета МТС. Оператор характеризует его как "бесшовное".

Автомагистраль Дюртюли-Ачит, протяженностью 275 километров, является частью скоростной трассы М-12 «Восток», соединяющей Москву с Екатеринбургом. По ней проезжают водители и пассажиры легковых автомобилей и грузового транспорта, направляющиеся из Москвы и Казани в Екатеринбург и Тюмень и обратно. Благодаря установке телеком-оборудования связь и интернет от МТС теперь доступны автопутешественникам на протяжении всей автодороги. Поддерживается технология 4G/LTE.

«Мы активно развиваем мобильное покрытие на важных транспортных маршрутах Пермского края. Через наш регион проходят крупные логистические маршруты, а значит, обеспечить водителей стабильной связью на одной из самых востребованных автотрасс в регионе для нас особенно важно. МТС продолжает улучшать покрытие на автодорогах Пермского края. Так, ранее мы обеспечили связью трассу Пермь-Березники, а в этом году сеть LTE покроет Дорогу Дружбы и ключевой участок автотрассы Пермь-Краснокамск», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

