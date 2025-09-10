Развитие сетей: МТС в Пермском крае - покрытие получил прикамский участок автотрассы M-12

MForum.ru
10.09.2025,
МТС обеспечила стабильное покрытие сети вдоль прикамского участка автодороги Дюртюли-Ачит. 92 километра трассы, проходящей по югу Пермского края, теперь обеспечены покрытием голосовой связи и мобильного интернета МТС. Оператор характеризует его как "бесшовное".
Автомагистраль Дюртюли-Ачит, протяженностью 275 километров, является частью скоростной трассы М-12 «Восток», соединяющей Москву с Екатеринбургом. По ней проезжают водители и пассажиры легковых автомобилей и грузового транспорта, направляющиеся из Москвы и Казани в Екатеринбург и Тюмень и обратно. Благодаря установке телеком-оборудования связь и интернет от МТС теперь доступны автопутешественникам на протяжении всей автодороги. Поддерживается технология 4G/LTE.
«Мы активно развиваем мобильное покрытие на важных транспортных маршрутах Пермского края. Через наш регион проходят крупные логистические маршруты, а значит, обеспечить водителей стабильной связью на одной из самых востребованных автотрасс в регионе для нас особенно важно. МТС продолжает улучшать покрытие на автодорогах Пермского края. Так, ранее мы обеспечили связью трассу Пермь-Березники, а в этом году сеть LTE покроет Дорогу Дружбы и ключевой участок автотрассы Пермь-Краснокамск», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей связь вдоль дорог Пермский край МТС
--
Публикации по теме:
03.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Пермском крае - оператор провел модернизацию инфраструктуры еще в 11 населенных пунктах / MForum.ru
18.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Пермском крае - связь LTE появилась на участке трассы M-12 Дюртюли-Ачит / MForum.ru
18.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Пермском крае - фиксированный доступ 1 Гбит/с стал доступнее в четырех районах Перми / MForum.ru
11.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - еще 5 сел получили доступ к LTE / MForum.ru
09.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Пермском крае - оператор и правительство края договорились о масштабном развитии инфраструктуры связи / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple iPhone 17 Pro и 17 Pro Max представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple AirPods Pro 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Не сотовые] Анонсы: Apple Watch SE 3 и Watch Ultra 3 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Apple Watch Series 11 представлены официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone Air – самый тонкий iPhone / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: iPhone 17 представлен официально / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play 10T с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Xiaomi 16 Pro может получить камеру, как у Huawei Mate 80 RS Ultimate / MForum.ru
09.09. [Новинки] Слухи: Sony Xperia 10 VII готовится к анонсу / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Honor Play10 на Android Go Edition представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о новых флагманах Samsung / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad Mini – компактный планшет с поддержкой спутниковой связи / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab S11 и Galaxy Tab S11 Ultra представлены официально / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S25 FE с Android 16 и с One UI 8 представлен официально / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Xpad 20 Pro появился на Таиланде / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Появились данные о глобальном релизе Infinix GT 30 / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 c АКБ 8200 мАч представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Poco C85 на базе MediaTek Helio G81 Ultra представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Honor X7d 5G представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики TCL NxtPaper 60 Ultra 5G / MForum.ru