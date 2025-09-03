Развитие сетей: МегаФон в Пермском крае - оператор провел модернизацию инфраструктуры еще в 11 населенных пунктах

03.09.2025, MForum.ru

МегаФон сообщает, что специалисты компании ускорили мобильный интернет в Карагайском, Кудымкарском, Соликамском, Частинском, Чердынском округах, а также в муниципальном округе Березники. Для этого, в основном, запускались дополнительные слои LTE. Средняя скорость передачи данных по данным оператора выросла на 10-15%.

Ускорение мобильного интернета и увеличение территории покрытия могут быть заметны в следующих населенных пунктах:

деревня Карпичева (Чердынский муниципальный округ);

село Ножовка и деревня Пермяковка (Частинский муниципальный округ);

село Рождественск (Карагайский муниципальный округ);

село Белоево (Кудымкарский муниципальный округ);

поселки Черное и Усовский, деревня Кузнецова (Соликамский муниципальный округ);

деревни Пешково и Шиши (муниципальный округ Березники).

«Наша задача сделать так, чтобы современные цифровые сервисы и высокая интернет-скорость были доступны как в крупных городах, так и в отдаленных селах Пермского края. Так, с начала этого года инженеры компании модернизировали и построили более 100 базовых станций в регионе», – отмечает директор МегаФона в Пермском крае Андрей Шмалев.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: МегаФон Пермский край развитие сети

--