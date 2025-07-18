Развитие сетей: Билайн в Пермском крае - связь LTE появилась на участке трассы M-12 Дюртюли-Ачит

MForum.ru
18.07.2025,
Билайн обеспечил покрытие участка скоростной автомагистрали М-12 "Дюртюли-Ачит" на территории Пермского края. Оператор развернул покрытие 2G/4G на маршруте, построив вдоль трассы 15 дополнительных БС в Октябрьском и Чернушинском округах региона.
«Надежная мобильная связь – одно из важнейших условий для комфортной поездки: она позволяет чувствовать себя увереннее, отправляясь в путь. Понимая это, наша команда продолжает расширять и модернизировать сеть на трассах региона, чтобы обеспечивать жителей и гостей края качественным 4G даже в дороге. И запуск инфраструктуры на новом участке М-12 – это значимый шаг в этом направлении. Теперь все привычные цифровые сервисы доступны нашим клиентам, находящимся в пути, без потери качества и скорости сигнала», – комментирует директор Пермского отделения Билайна Станислав Пыхтин.
Оператор активно наращивает сетевое покрытие и в округах края. В частности, за последние месяцы, как сообщает компания, технические специалисты улучшили работу 4G для жителей 9 сел и деревень региона: Добрянский округ – Полазна; Краснокамский округ – Новая Ивановка, Стряпунята; Нытвенский округ – Шерья; Пермский округ – Култаево, Луговая, Протасы, Сылва; Чусовой округ – Скальный.
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теги: Пермский край Билайн ВымпелКом развитие сетей
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