Развитие сетей: МегаФон в Пермском крае - МегаФон запустил интернет еще в 8 населенных пунктах

Жители восьми населенных пунктов Пермского муниципального округа теперь могут пользоваться мобильной связью и интернетом на скорости до 100 Мбит/с. Для этого инженеры МегаФона запустили здесь новые базовые станции. Среди подключенных мест - деревни Грузди, Заборье, Ключи, Луговая, Мостовая, посёлки Новый и Сылва, а также село Троица. Благодаря обновлённой инфраструктуре еще более качественный сигнал теперь доступен почти 10 тысячам человек.

«Нам важно обеспечить не просто наличие сигнала, а действительно качественную связь там, где живут и отдыхают люди. Именно такой подход улучшает качество жизни местных жителей. При проектировании сети и строительстве новых базовых станций мы учитываем особенности рельефа, плотность застройки, чтобы пользоваться мобильным интернетом и связью было возможно, как в центре, как и при подъезде к поселениям. Сейчас средняя скорость передачи данных в этих населенных пунктах составляет 35-45 Мбит/с, а это значит, что загрузка приложения займет меньше минуты, а просмотр видеоконтента будет идти без зависаний», – говорит Андрей Шмалев, директор МегаФона в Пермском крае.

Новые БС используют несколько частотных диапазонов, что обеспечивает покрытие и высокую скорость мобильного интернета. Поддерживается технология VoLTE.

