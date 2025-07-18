Развитие сетей: МТС в Пермском крае - фиксированный доступ 1 Гбит/с стал доступнее в четырех районах Перми

MForum.ru
18.07.2025,
МТС сообщает о развитии фиксированного интернет-доступа на территории Перми. По данным компании, еще почти 4 тысячи семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Доступ к нему появился у жителей Индустриального, Кировского, Дзержинского и Мотовилихинского районов.
В частности, гигабитная сеть МТС подключена еще к 21 жилому дому в Перми, на улицах: Стахановская, Батумская, Подлесная, Молодогвардейская, Космонавта Леонова, Луньевская, Малая, Милиционера Власова, Сергея Есенина, Спартаковская, Советской Армии, Липатова, Подводников, Чайковского, Танкистов, Гашкова и в переулке Бисерском.
«Мы отмечаем постоянно увеличивающий спрос на быстрый и надежный домашний интернет в Пермском крае, поэтому продолжаем системно развивать фиксированную сеть в регионе», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: Пермский край МТС развитие сетей
--
Публикации по теме:
11.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкальском крае - еще 5 сел получили доступ к LTE / MForum.ru
09.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Пермском крае - оператор и правительство края договорились о масштабном развитии инфраструктуры связи / MForum.ru
17.04. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Пермском крае - еще 36 сел в 17 округах и районах / MForum.ru
19.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Пермском крае - базовые станции Иртея появились в Пермском, Чайковском и Соликамском районах / MForum.ru
12.03. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Пермском крае - мобильная связь и LTE МТС впервые появилась еще в 4-х небольших деревнях края / MForum.ru
18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru
17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru
15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 FE будет поддерживать зарядку 45 Вт / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально / MForum.ru
14.07. [Новинки] Анонсы: Недорогой 5G-смартфон Infinix Hot 60 5G представлен официально / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Infinix представил смартфоны Hot 60 Pro+ и Hot 60 Pro / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 7 – большое обновление линейки Z Fold / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip 7 FE первый складной смартфон серии FE / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7 представлен официально / MForum.ru
10.07. [Новинки] Анонсы: Смартфоны Tecno серии Spark 40 представлены официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord CE5 с АКБ 7100 мАч представлен официально / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus Nord 5 c 6,83-дюймовой AMOLED-матрицей и сенсором LYT-700 / MForum.ru
08.07. [Новинки] Анонсы: Honor X9c 5G представлен официально / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи: Honor X70 получит АКБ емкостью 8300 мАч / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru