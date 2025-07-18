Развитие сетей: МТС в Пермском крае - фиксированный доступ 1 Гбит/с стал доступнее в четырех районах Перми

18.07.2025, MForum.ru

МТС сообщает о развитии фиксированного интернет-доступа на территории Перми. По данным компании, еще почти 4 тысячи семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Доступ к нему появился у жителей Индустриального, Кировского, Дзержинского и Мотовилихинского районов.

В частности, гигабитная сеть МТС подключена еще к 21 жилому дому в Перми, на улицах: Стахановская, Батумская, Подлесная, Молодогвардейская, Космонавта Леонова, Луньевская, Малая, Милиционера Власова, Сергея Есенина, Спартаковская, Советской Армии, Липатова, Подводников, Чайковского, Танкистов, Гашкова и в переулке Бисерском.

«Мы отмечаем постоянно увеличивающий спрос на быстрый и надежный домашний интернет в Пермском крае, поэтому продолжаем системно развивать фиксированную сеть в регионе», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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теги: Пермский край МТС развитие сетей

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