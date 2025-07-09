Развитие сетей: МТС в Пермском крае - оператор и правительство края договорились о масштабном развитии инфраструктуры связи

MForum.ru
09.07.2025,
МТС сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве с правительством Пермского каря. Стороны договорились о взаимодействии в масштабном развитии информационно-телекоммуникационной инфраструктуры на территории Прикамья, в том числе, вдоль автомобильных дорог. Так, уже в этом году сеть LTE МТС должна покрыть Дорогу Дружбы и ключевой участок трассы Пермь-Краснокамск.
Совместная работа МТС и правительства края включает работы по модернизации сетей фиксированной связи региона и улучшение качества мобильной связи на всей территории региона. Обновленная сеть МТС заработает в таких городах, как Чусовое, Березники, Соликамск, а также в малых населенных пунктах, преимущественно в расположенных на севере региона.
В рамках сотрудничества, МТС будет развивать в Пермском крае не только инфраструктуру сотовой связи, но и цифровую транкинговую радиосвязь, используемую при предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которая работает даже при отсутствии мобильной связи
Совместно с правительством региона, МТС реализует в Прикамье программу "Чистое небо", направленную на постепенный перенос проводов, расположенных на опорах наружного освещения и крышах домов, в кабельную канализацию. Это поможет защитить коммуникации от постороннего вмешательства и сохранить эстетический облик города. Перенос инфраструктуры в первую очередь коснётся шоссе Космонавтов и центра города – улиц Сибирская, Ленина и Комсомольского проспекта.
«Пермский край — это регион, где мы не просто развиваем телеком-инфраструктуру, но и активно тестируем и внедряем цифровые инновации. Здесь реализуются пилотные проекты, которые позднее масштабируются на другие территории. Так, например, наш сервис автоматической оплаты проезда «Умная оплата» впервые был запущен в общественном транспорте Перми, а разработки МТС в сфере экомониторинга одними из первых были использованы при отслеживании качества водной среды Кизеловского угольного бассейна. Сегодня мы продолжаем развивать сеть в регионе и внедряем технологии для комфорта и безопасности его жителей», – отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.
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теги: МТС Пермский край развитие сетей
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