Отечественное оборудование: МТС запустила 7 БС Иртея в Пермском крае

24.12.2024, MForum.ru

МТС объявляет о вводе в опытную эксплуатацию на своей действующей сети LTE в Пермском крае 7 БС Иртея

Эти БС пока что поддерживают только стандарт LTE. Как ожидается, в 2025 году они получат также функционал поддержки GSM.

«В первом квартале следующего года в Пермском крае новое оборудование будет запущено в Соликамском, Красновишерском, Чернушинском, Чайковском и Пермском районах. Для всех нас ввод в эксплуатацию отечественных базовых станций – важный этап в развитии телеком-отрасли. Оборудование будет испытано в совершенно различных климатических условиях, а за его работой будут пристально следить специалисты МТС разных направлений», - прокомментировала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

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теги: МТС отечественное оборудование Иртея развитие сетей Пермский край

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